¿Quién es el personaje de Joe Locke en Agatha y por qué no puede decir su nombre?

Como en todo buen inicio de serie, los dos primeros capítulos de Agatha, ¿quién si no? han confrontado al espectador con algunos misterios que, con toda seguridad, serán clave en el desarrollo de la ficción. Y uno de los elementos más intrigantes del spin-off de WandaVision es, sin duda, el personaje de Joe Locke... un joven incapaz de decir su nombre o revelar nada sobre sí mismo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Por el momento, el personaje de Locke es conocido simplemente como "el adolescente", ya que su nombre no se ha desvelado oficialmente ni en los adelantos (al menos no de forma voluntaria por parte de Marvel) ni en los dos primeros episodios de la ficción.

No obstante, esto no se debe a que el chico quiera mantener su identidad en secreto, de hecho, se muestra más que dispuesto a presentarse, pero en cuanto lo hace, un hilo invisible le cose la boca, apagando su voz. "Interesante", musita Agatha al observar el fenómeno, aunque el otro no parece saber a qué se refiere.

La apuesta más segura es que el personaje de Locke se halle bajo algún tipo de hechizo mordaza del que no es consciente, (si bien siempre cabe la posibilidad de que su ignorancia sea fingida). En todo caso, la pregunta más importante es quién le embrujó y por qué... algo que inevitablemente lleva a la cuestión de quién es realmente. Al fin y al cabo, si el chico no fuese nadie relevante, no habría motivos para ocultar su identidad.

Teniendo en cuenta la cantidad de hechiceros que hay en el UCM, no son pocas las personas que podrían haber embrujado al adolescente. Cabe la posibilidad, según señala ScreenRant, de que fuese la misma Agatha quien lo hechizase y luego se borrase a sí misma la memoria. Y es que Wanda hizo algo parecido al crear la ilusión de Westview y vivir así la feliz vida familiar que nunca pudo tener junto a Visión. Esta teoría apuntaría a que sería la propia Agatha quien no querría saber quién es el chico... por alguna razón. De hecho, ya hay teorías que señalan que podría tratarse de Nicholas Scratch, el hijo de Agatha en los comics.

No obstante, hay una conjetura que tendría mucho más sentido, sobre todo si el adolescente resulta ser quien señalan todas las especulaciones, Billy, el hijo de Wanda Maximoff, o al menos una versión adolescente y reencarnada del mismo. Y es que en los cómics, los hijos de la Bruja Escarlata son fruto de su magia del caos, creados a partir de almas perdidas que más tarde reclama Mefisto y luego se reencarnarían en familias separadas, llegando a formar parte de los Jóvenes Vengadores bajo los nombres de Veloz (Tommy) y Wiccan (Billy).

I DON'T CARE IF WE ALREADY KNOW THAT HE'S BILLY THIS IS SO STILL SO FASCINATING #AgathaAllAlong pic.twitter.com/hBNJrLM6s3 — rei 🌧️ loves joe locke (@heartstperxjoe) September 19, 2024

Dado que Agatha conoció a los hijos de Wanda en la Anomalía de Westview, es lógico pensar que la Bruja Escarlata hubiese hechizado a Billy para protegerle... si bien esta posibilidad conlleva sus propias incógnitas, como cuándo podría haberlo hecho.

En todo caso y aunque parece bastante seguro que Locke encarna a Billy, algo que Marvel podría haber confirmado con los subtítulos de un avance en particular, habrá que esperar para llegar al final del misterio sobre su identidad.