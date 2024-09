Agatha ¿quién si no? confirma muerte de Wanda Maximoff (Bruja Escarlata)

La nueva serie de Marvel, Agatha, ¿quién si no?, ya ha arrancado en Disney+ con el estreno de sus dos primeros capítulos. Y en sus compases iniciales, la ficción protagonizada por Kathryn Hahn ha confirmado el destino de uno de los personajes más poderosos de todo el Universo Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie retoma la historia de la ladina y ambiciosa hechicera Agatha Harkness justo dónde la dejó el final de WandaVisión: atrapada en Westview y sin poderes tras ser derrotada por Bruja Escarlata. En la pequeña ciudad, en lugar de vivir en una simulación de sit-coms como lo hacía Wanda para disfrutar de la vida familiar que nunca pudo tener con su amado Visión, el personaje de Hahn está inmersa en una suerte de serie policíaca.

Así, Agatha es la agente protagonista de una producción que recuerda, en su trama, estética e incluso en su título, Agnes of Westview, a una de las más aclamadas series de los últimos años. Se trata de Mare of Easttown, la multipremiada miniserie policiaca de HBO protagonizada por Kate Winslet en 2021.

Hay que recordar que en Wandavision, haciéndose pasar por Agnes, la entrometida vecina de Wanda y Visión, Agatha provocó a Maximoff para que desatara toda su magia del caos y se transformara en la temible Bruja Escarlata. Su plan era, como venía haciendo desde hace siglos con otras brujas, robarle a Wanda su tremendo poder. Pero en el último capítulo de WandaVision el personaje de Olsen derrotó a Agatha y la condenó a pasar el resto de su vida atrapada en la identidad de Agnes.

Pero, después de que su feliz hechizo de comedias televisivas fuera desmantelado y Wanda perdiera a Visión y a sus dos hijos (que ella misma había creado), el personaje de Olsen se adentró en un oscuro camino, abrazando el poder de la Bruja Escarlata y la magia negra del Darkhold, el poderoso y peligroso libro de hechizos oscuros.

TODO POR BILLY Y TOMMY

Wanda regresó convertida ya en villana en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, donde mostró su tremendo poder con el que era capaz de todo para recuperar a su familia... incluso de acabar con superhéroes de la talla de Mr. Fantástico o el profesor Charles Xavier en otras realidades de un plumazo.

Corrompida por la influencia del Darkhold, la Bruja Escarlata quería viajar por el multiverso para encontrar una realidad en la que los niños que había creado con Magia del Caos en Westview, Billy y Tommy, siguieran existiendo. Para ello, Wanda quería hacerse con los poderes de América Chávez, que saltaba por el universo, y a matar a su propio yo alternativo para ocupar su lugar.

Finalmente, en el tramo final de la película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, Wanda se da cuenta de su error. Así, cuando logra entrar en un universo en el que sus hijos estaban vivos, su aspecto y brutalidad como Bruja Escarlata los aterrorizó. La reacción de Billy y Tommy le hace ser consciente por primera vez de que se había convertido y entonces Wanda jura destruir todas las copias del Darkhold en todas las realidades. Para conseguirlo, la Bruja Escarlata derrumbó sobre sí misma el Castillo del Darkhold en el Monte Wundagore.

Aparentemente, ese fue el final de Wanda Maximoff, aunque nunca se vio su cadáver, lo que dio pie a las teorías de los fans. Pero ahora el primer episodio de Agatha, ¿quién si no? confirma la muerte de la Bruja Escarlata. Así el capítulo titulado Encontrad la senda arranca con la agente Agnes O'Connor investigando la muerte de una mujer cuyo cadáver es hallado en el bosque.

¿"ESTA YA NO SE VUELVE A LEVANTAR"?

Al parecer, la víctima había muerto a causa de "un fuerte traumatismo" aplastada por "algo grande y pesado". Llama también la atención que la mujer "no murió aquí", ya que el cadáver fue trasladado hasta el bosque de Westview. Herb, el compañero de Agnes, asegura que la víctima está realmente muerta... aunque la detective no cierra la puerta. "Esta ya no se vuelve a levantar", dice el policía. "Nunca se sabe", replica Agnes.

A medida que el delirio de Agnes se desmorona con la aparición de otra agente, el personaje de Aubrey Plaza que luego se destapará como Río Vidal, una bruja con un pasado común con Agatha y mucha cuentas pendientes, queda claro que el cadáver que veía en su realidad distorsionada era una representación de Wanda Maximoff.

Además, el cuerpo había sido encontrado en posesión de un resguardo de un libro de la biblioteca titulado Diálogo y Retórica: Historia conocida del aprendizaje y el debate, de Andrew Ugo. Posteriormente, Agnes descubrirá que la primera letra de cada palabra del título del libro en inglés (Dialogue And Rhetoric: Known History Of Learning & Debate) forman la palabra "Darkhold".

El autor del libro, Andrew Ugo, era un anagrama de Wundagore, la montaña donde se creó el Darkhold. Al parecer, la muerte de Wanda era la razón por la que la realidad de Agatha se había convertido en un drama de crimen real, lo que confirma que Wanda Maximoff está realmente muerta en el MCU.

Eso sí, ese "nunca se sabe" de Agatha deja bien claro que el regreso de Wanda, tal y como apuntan los distintos rumores sobre una posible película en solitario del personaje de Bruja Escarlata, es algo que no hay que descartar... y mucho menos en el Multiverso Marvel.