Los Anillos de Poder aún debe mostrar la forma definitiva de Sauron

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Con el final de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder todavía reciente, los fans tan solo pueden especular sobre la trama de la tercera entrega ya que aún queda mucha historia que contar de la Segunda Edad de la Tierra Media. Y, sin duda, uno de los aspectos que generan más expectación son los siguientes planes de Sauron.

Al Señor Oscuro todavía le queda un largo camino que recorrer antes de convertirse en la formidable y terrible amenaza a la que se enfrentarán elfos y hombres en la Guerra de la Última Alianza. Con todo, algunos señalan que quizá Sauron muestre su verdadera forma ya en la próxima tanda de capítulos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si algo ha dejado claro la serie de Prime Video es que Sauron tiene muchos nombres... y muchos rostros. En la primera temporada, el villano ocultó su identidad a todos (el público incluido) presentándose como Halbrand, un humano que Galadriel se convenció que era heredero de las Tierras del Sur y al que no desenmascaró hasta el episodio final.

En la segunda entrega, si bien Sauron comenzaba como Halbrand, pronto adoptaba otra forma, la de Annatar, Señor de los Dones, especialmente diseñada para engañar y manipular a Celebrimbor. Tanto Halbrand como Annatar son encarnados por Charlie Vickers, pero el primer episodio de la temporada 2 mostraba una versión anterior de Sauron, justo después de la caída de Morgoth, cuando es traicionado por Adar y los orcos y a la que da vida Jack Lowden.

Así, tan solo en una temporada, la ficción ha mostrado tres manifestaciones distintas del Señor Oscuro (y eso sin contar el tiempo que pasó sin cuerpo, como una forma oscura y viscosa). Además, en el capítulo final, el villano hacía gala de su habilidad para cambiar de apariencia en su lucha con Galadriel, transformándose brevemente en la viva imagen de Celebrimbor o de la propia elfa.

Es de esperar que en la tercera temporada de la ficción Sauron luzca un nuevo aspecto, ya que tanto el de Halbrand como el de Annatar han cumplido ya su función. Y según señala ScreenRant, puesto que el siguiente paso del Señor Oscuro seguramente sea dirigirse a Mordor para forjar el Anillo único, al frente de su recién adquirido ejército de orcos, es probable que adopte una apariencia apropiada a tal cometido.

Para ganarse el respeto y temor de sus tropas, sin duda Sauron no elegirá una forma como las anteriores, destinadas a generar confianza, sino que optará por una apariencia poderosa y oscura. Siguiendo este razonamiento, quizá el villano se muestre en la tercera temporada con una forma parecida a la que presentaba Peter Jackson al principio de la trilogía del Anillo, y la propia serie de Prime Video en una breve visión de la primera entrega, es decir, como un ser alto y amenazador, oculto bajo una negra armadura.

Por otro lado, cabe tener en cuenta que, según lo escrito por Tolkien, el Señor Oscuro aún debe infiltrarse en Númenor, ocasionando su caída. "No sé qué clase de Sauron es capturado por Pharazôn, pero si yo soy Pharazôn, no voy a querer llevar a este enorme hechicero malvado a mi prisión. Así que tal vez necesite presentarse como un debilucho. No lo sé", especuló Vickers en una entrevista concedida a Decider.