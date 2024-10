Charlie Vickers adelanta el futuro de Sauron en la temporada 3 de Los Anillos de Poder

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha culminado con el estreno de su octavo y último episodio... pero en la Segunda Edad de la Tierra Media aún queda mucha historia que contar. El gran villano aún está lejos de ser derrotado y, en principio, hay planeadas al menos otras tres entregas de la ficción de Prime Video. Y Charlie Vickers, el actor que encarna a Sauron, ignora todavía cuál será el siguiente paso de su personaje, pero sí que tiene sus teorías al respecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Ignoro totalmente lo que vendrá después", ha admitido Vickers en una entrevista concedida a Decider. Con todo, al ser preguntado sobre la capacidad del Señor Oscuro para cambiar de forma, el intérprete se muestra seguro de que será algo que se siga explorando. "No hay que cambiar de forma porque sí, porque se convierte en algo efectista. Pero creo que la manera de evitarlo es inclinarse hacia ello, pero todo tiene que estar justificado", advierte.

Mientras que en la primera temporada el villano adoptó una apariencia humana, presentándose como un hombre de las Tierras del Sur llamado Halbrand y engañando a Galadriel y a la audiencia por igual, en la segunda entrega, Sauron manipuló a Celebrimbor haciéndose pasar por un enviado de los Valar, Annatar, Señor de los Dones, su apariencia más seductora y amable, muy parecida a la de un elfo. Cada forma estaba pensada así para encandilar a un personaje concreto y el intérprete opina que "si hay otra forma, será algo que se apoye en su fuerza y poder como Sauron ahora".

Según lo escrito por Tolkien, el Señor Oscuro aún debe infiltrarse en Númenor, ocasionando su caída, por lo que es de esperar que para tal cometido adopte una nueva apariencia. "No sé qué clase de Sauron es capturado por Pharazôn, pero si yo soy Pharazôn, no voy a querer llevar a este enorme hechicero malvado a mi prisión. Así que tal vez necesite presentarse como un debilucho. No lo sé", ha especulado Vickers.

"Esto es sólo el principio para él. Creo que esa es la parte emocionante", expresó el actor en declaraciones a GamesRadar+. "Es la primera parte realmente clave de esta historia; tiene mucho más que hacer. Siempre habrá más manipulaciones y más gente a la que tendrá que llegar. Creo que le quedan muchas cosas por hacer", sentenció.

Aunque por el momento no se ha anunciado oficialmente la renovación de Los Anillos de Poder por una tercera temporada, los showrunners ya afirmaron en una rueda de prensa en julio que estaban trabajando en una nueva tanda de capítulos.