¿Cuándo Se Estrena La Temporada 3 De Los Anillos De Poder En Prime Video?

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ya ha llegado a su fin. Aunque aún no se ha renovado oficialmente por una tercera entrega, todo apunta a que la serie basada en el universo de fantasía creado por el legendario J.R.R. Tolkien contará con más capítulos. Pero, ¿cuándo llegarán a Prime Video?

Según señala The Hollywood Reporter, "se viene preparando una tercera temporada desde hace meses, aunque no ha recibido luz verde oficialmente". Aparentemente, la plataforma se ha comprometido a llegar a las cinco entregas, tal como planearon desde el principio los showrunners Patrick McKay y JD Payne. "No puedo decir mucho sobre la tercera temporada, pero creo que pronto habrá buenas noticias", dijo recientemente la productora ejecutiva Charlotte Brändström en una entrevista con Radio Times.

En la San Diego Comic-Con 2024, los showrunners confirmaron que se había comenzado a trabajar en los nuevos episodios. "Estamos trabajando en ello", dijeron a finales de julio cuando estaban promocionando la segunda entrega.

El rodaje de la temporada 2 comenzó aproximadamente un mes después de que se emitiera el final de la temporada 1. Entre el inicio de la producción de la temporada 2 y el lanzamiento pasaron unos 20 meses. Si la temporada 3 sigue exactamente el mismo calendario, esto significa que los fans podrán ver los nuevos capítulos alrededor de agosto de 2026.

Cabe destacar que, en una entrevista con Deadline, McKay ya ha dejado caer que el proceso no será rápido. "Estamos trabajando muy duro en ello, estamos inmersos en el proceso de escritura y estamos muy entusiasmados con el rumbo que tomará. Pero no tenemos una fecha en este momento", reveló.

Aunque no tengan una fecha, los showrunners tienen muy claro hacia dónde va la serie. "Incluso sabemos cuál será nuestra toma final del último episodio. Los derechos que compró Amazon fueron para una serie de 50 horas. Sabían desde el principio cuál era el tamaño del lienzo: se trataba de una gran historia con un principio, un desarrollo y un final claros. Hay cosas en la primera temporada que no dan sus frutos hasta la temporada 5", declararon a Empire.