MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Creada por Patrick McKay y J.D. Payne, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha cerrado su segunda temporada. Al final de la entrega, tras un duro combate, Sauron intenta por última vez atraer a Galadriel y seducir a la guerrera elfa para que se sume a sus filas. La actitud del villano, que insiste una y otra vez en lo mismo y decide dejar con vida a una de sus más duras rivales, ha planteado un interrogante que el actor que lo interpreta ha tratado de despejar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una entrevista con Screen Rant, Charlie Vickers reveló por qué Sauron no mató a Galadriel en cuanto tuvo oportunidad, afirmando que Sauron todavía ve el potencial de tener a Galadriel de su lado, que ha sido su esperanza desde la primera temporada.

"Creo que es porque quiere tener una conversación con ella. Quizás hay una parte de él que todavía piensa y dice: 'La puerta todavía está abierta'. Hay una parte de él que todavía piensa que puede conseguirla, y creo que esa es la gran diferencia entre dónde terminamos esta temporada y dónde terminamos la primera", dijo.

Sin embargo, tras su enfrentamiento final, parece que ya no hay espacio para más oportunidades por parte de Sauron. "Creo que después de esta confrontación, él sabe que no hay esperanza. Ella se ha resistido a él otra vez, y él tendrá algún conflicto con ella de nuevo en el futuro, pero no hay posibilidad de que ella se una a él, y él quiere castigarla, algo así como: 'Mira en lo que me he convertido. Podrías haber sido tú, si te hubieras unido a mí al principio'. Entonces, existe este elemento de que él quiere hacerla sentir mal y vengarse", agregó.

Ahora que a Sauron le ha quedado claro que Galadriel nunca será su reina, los episodios futuros podrán explorar más a fondo la dinámica antagónica entre ellos. Sin embargo, este deseo de asociarse con Galadriel también significó que Sauron se contuviera durante su pelea. De esta manera, cualquier pelea futura entre los dos personajes será más despiadada y menos contenida.

Como se ve en una escena de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001) de Peter Jackson, aunque sea portadora de uno de ellos, Galadriel es susceptible de dejarse corromper por los Anillos de Poder, especialmente por el Único. En lo más profundo de ella, hay un deseo de poder, y esto es aparentemente lo que Sauron detecta y a lo que se ha aferrado. Es esta cualidad y esta lucha interna lo que podría mantener interesante la dinámica entre Galadriel y Sauron en el futuro, aunque está claro que ella nunca se unirá a él.