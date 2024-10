El final de la temporada 2 de Los Anillos de Poder no rompe el canon de Tolkien, porque no existe según un experto

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Los Anillos de Poder ha coronado su segunda temporada con un emocionante final cargado de escenas épicas, dramáticas y, algunas, también muy reveladoras. Incluyendo la confirmación de lo que muchos fans venían sospechando: la verdadera identidad de El Extraño (Daniel Weyman). Y, según el doctor Corey Olsen, experto en la obra de J.R.R. Tolkien, a pesar de la indignación de muchos seguidores... este giro no rompe con el canon.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Sombra y llama, el octavo y último episodio de esta segunda entrega confirmó que quien se ocultaba bajo la hirsuta y desharrapada apariencia de El Extraño es uno de los seres más legendarios de toda la Tierra Media. Instantes antes de que el capítulo termine, este personaje, al que pone rostro Weyman, se dirige a ver a Tom Bombadil (Rory Kinnear) y desvela que debía salvar a sus amigos, los pelosos y stoors del Mago Oscuro (Ciarán Hinds).

En un momento dado de la conversación, El Extraño decide que, después de que los medianos se refiriesen a él como "Gran Elfo" al comienzo del episodio, debía adoptar el nombre de Gandalf confirmando así la teoría más extendida desde el arranque de la serie. Pero, según el material original, este Istar enviado por los Valar no llega a la Tierra Media hasta la Tercera Edad, es decir, miles de años después de la forja de los anillos y de los hechos relatados en la serie.

Por lo tanto, al presentarlo ya en la Tierra Media durante la Segunda Edad, la serie parecía haber roto nuevamente con lo establecido por Tolkien. Sin embargo, Prime Video ha lanzado un video en el que Olsen argumenta que este hecho no contradice el canon original.

Olsen, presidente de la Universidad de Signum, New Hampshire, Estados Unidos, y experto en la obra de Tolkien, explicó que los magos llegaron a la Tierra Media durante la Tercera Edad, aunque más tarde comentó que Tolkien jugó con la idea de que algunos lo hicieron en la Segunda Edad.

"EL CANON DE TOLKIEN NO EXISTE"

Pero, además, esclareció que la irrupción de Gandalf en Los Anillos de Poder no contraría el canon de Tolkien. La explicación a esto, según sostiene, se encuentra en la relación del mago con la Tierra Media, así como en los múltiples nombres por los que se le conoce.

"Lo primero que hay que aclarar es que, en realidad, no existe nada canon de Tolkien. Las ideas de Tolkien estaban constantemente evolucionando. En el texto de El Señor de los Anillos se relata que Gandalf llegó con los otros magos, alrededor del año 1000 de la Tercera Edad", señaló.

"Pero durante sus últimos años jugó con la posibilidad de que quizá Gandalf pudo llegar antes, tal vez algunos magos llegasen en la Segunda Edad y se involucrasen en las Guerras de Los Anillos de Poder", añadió. Por otra parte, el personaje ha adoptado muchas identidades en los distintos rincones de la Tierra Media.

He’s come to spread hope to Middle-earth. The Tolkien Professor and Varking dive deep into Tolkien’s lore on Gandalf. pic.twitter.com/vR0twBBM6C