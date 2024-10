MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha terminado, pero todavía hay especulaciones sobre la identidad de un personaje: el mago oscuro interpretado por Ciarán Hinds. Si bien todo indica que se trata de un Istar, la pregunta sigue siendo si se trata, como muchos se han preguntado, de Saruman. Sin embargo, los showrunners han desmentido la principal teoría sobre la identidad del personaje.

Saruman, también conocido como Saruman el Blanco, en El Señor de los Anillos, fue el primero de los Istari, los emisarios de los Valar, enviados a la Tierra Media en la Tercera Edad para ayudar a contrarrestar el oscuro poder de Sauron. Sin embargo, su ambición desmedida y ansias de poder lo llevó a sucumbir ante el mal y se convirtió en uno de los mayores servidores de Sauron.

En una reciente entrevista, los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, han asegurado que el mago oscuro de la temporada 2 no es Saruman. "Diré algo que conste en acta. Teniendo en cuenta la historia de la Tierra Media, sería muy, muy improbable que pudiera ser Saruman", declaró McKay a Vanity Fair. "Si no algo imposible", añadió Payne.

"El Mago Oscuro tiene un papel importante que desempeñar en los acontecimientos de la Tierra Media y en el desarrollo de nuestro mago, que ahora está ganando terreno. Tom Bombadil le ha dicho: 'Estás destinado a enfrentarte a él. Y luego estás destinado a enfrentar a Sauron'. Así que el destino del Mago Oscuro no está decidido y su nombre aún no se conoce, pero casi desafiaría las leyes de la gravedad y la física que fuera Saruman", explicó McKay.

McKay dio más detalles al respecto en otra entrevista con The Hollywood Reporter. "Sabemos que en la historia de la Tierra Media algunos magos se corrompen. Hay un precedente de esto, pero eso no significa que sea el mismo tipo. En realidad no tendría sentido que fuera Saruman", aclaró.

Si no se trata de Saruman, es posible que el Mago Oscuro sea uno de otros Magos Azules rara vez mencionados, enviados a la Tierra Media por los Valar para contrarrestar el efecto de Sauron y nunca regresar. Sus nombres eran Alatar y Pallando (Morinehtar y Rómestámo en quenya) y junto a Gandalf el Gris, Saruman el Blanco o Radagast el Pardo son parte de los cinco Istari conocidos.