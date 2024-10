MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha llegado a su fin. Aunque aún no ha renovado por una tercera entrega oficialmente, todo apunta a que habrá nuevos episodios, tal como han revelado desde Amazon Studios.

Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, declaró a Variety que se siente "realmente bien" con el desempeño de la serie, asegurando que más de 55 millones de personas han "interactuado" con la ficción desde que se lanzó la segunda temporada el 29 de agosto. "Y si nos fijamos en la trayectoria a largo plazo, que es como esta empresa ve un activo como ese, hay una inversión a largo plazo en esa franquicia. Hay más de 150 millones de espectadores viendo la serie e interactuando con él. Entonces estoy contenta. Creo que todos lo estamos", añadió.

Cuando se le preguntó si había algún cambio en el compromiso de 50 episodios de Amazon con Los anillos de poder, Salke dijo: "No lo creo. Ese compromiso nunca es lo que impulsa lo que estamos haciendo. Continuaremos haciendo la serie mientras veamos que los clientes globales la aman y la ven, hasta el punto en que se convierta en un negocio. Obviamente, necesitamos que haya una gran cantidad de gente. Y hay una gran cantidad de gente, por lo que no hay debate sobre si la serie continuará o no".

Con la noticia de que Amazon MGM Studios compró recientemente Bray Studios, los estudios donde se filman Los Anillos de Poder, la pregunta es si la serie seguirá filmándose en Reino Unido en su temporada 3. "No hay planes de trasladarlo", confirmó Salke.

Según The Hollywood Reporter, la temporada 3 de Los Anillos de Poder pronto se hará realidad y se espera que se confirme antes de finales de octubre de cara a comenzar su rodaje el próximo año. Por tanto, los fans de la Tiera Media deberían esperar hasta 2026 para ver nuevos capítulos de la serie de El Señor de los Anillos.