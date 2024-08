MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Los tres primeros episodios de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ya están disponibles en Amazon Prime Video. La ficción basada en la obra de J.R.R. Tolkien ahonda en la historia de uno de los más legendarios villanos de la literatura fantástica, Sauron, mucho antes de convertirse en el ardiente ojo que vigilaba los pasos de Frodo en la trilogía del Anillo. Y es que el Señor Oscuro, maestro del engaño y la manipulación, tiene muchos nombres y apariencias, algo que explota la ficción firmada por Patrick McKay y JD. Payne.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera temporada de Los Anillos del Poder culminaba con una importante revelación: el hombre conocido como Halbrand, a quien Galadriel había tomado por heredero de las Tierras del Sur y en quien la elfa había depositado su confianza, era en realidad Sauron. En los primeros episodios de la nueva entrega, Galadriel ha compartido esa valiosa información con el rey Gil-Galad y Elrond, de manera que no vuelvan a confiar en el supuesto humano si alguna vez se lo cruzan.

Desgraciadamente, la noticia no llega a Eregion, donde Celebrimbor espera saber si los anillos que forjó cumplieron su cometido. Los mensajeros del rey elfo que habrían de haber contactado con el herrero elfo son asesinados en el camino, por lo que este, a pesar de desconfiar inicialmente de Halbrand, ya que le prometió a Galadriel que no volvería tener contacto con él, acaba por abrirle las puertas de su forja cuando este promete contarle lo ocurrido en Lindon. Así, apelando a su orgullo, diciéndole lo que quería oír, que su creación había salvado a los elfos, el personaje de Charlie Vickers empieza a ganarse a Celebrimbor de nuevo.

"¿Somos amigos?", pregunta tímidamente Halbrand al herrero elfo, ante lo que este, en su buen humor, responde con una afirmación rotunda. "No hay lugar para medias verdades entre aquellos que han trabajado tan unidos como vos y yo y aun así hay muchas cosas que no sabéis y que quiero contaros, pero...", prosigue el antagonista, dejando a su interlocutor interpretar la fragilidad en su tono y preparando su ánimo para que reciba favorablemente la siguiente revelación. Y lo siguiente será precisamente una media verdad, y que será clave en el futuro de toda la Tierra Media.

"No me llamo Halbrand. Cuando Galadriel lo descubrió me expulsó de aquí y temo que vos hagáis lo mismo", confiesa el personaje de Vickers. "No soy rey, no soy de las Tierras del Sur, ni siquiera soy mortal", desvela. Cuando ha conseguido captar toda la atención de Celebrimbor, que le pregunta directamente qué es, el villano responde diciendo que es un "enviado".

"Hay fuerzas en este mundo que desbordan el mal y a veces mandan ayuda en la forma de un enviado, de un mensajero destinado a orientar a los sabios", declara Sauron que, curiosamente, no miente de todo ya que él es un maiar, uno de los seres espirituales o ainur con poderes mágicos en la mitología de Tolkien, que fueron envidados a la Tierra Media para ayudar a los Valar, los ainur de mayor rango.

Un grupo, el de los maiar, al que también pertenecen los istari o magos como Gandalf o Saruman. De hecho, originalmente Sauron era el más poderoso de los maiar y mano derecha de Aulë, pero fue corrompido por Melkor, el primer señor oscuro que luego sería conocido como Morgoth y se convirtió en su lugarteniente.

UNA GRANDIOSA TRANSFORMACIÓN

Nada de esto está en conocimiento de Celebrimbor y, ante el escepticismo del herrero elfo, que duda que el humano que tiene ante sí sea verdaderamente un "mensajero de los Valar", esos seres espirituales superiores en la mitología de Tolkien, Halbrand acompaña la revelación con un golpe de efecto. Así, las ventanas se abren súbita y dramáticamente por la tormenta que arrecia fuera, todo se queda a oscuras y la forja se ilumina, dejando ver entre las llamas una silueta.

"He recorrido sendas polvorientas y desiertos en remotas tierras buscando un artista que posea la pericia para salvar a toda la Tierra Media. Se avecina una tormenta, Celebrimbor", dice la voz de Halbrand mientras el elfo contempla cómo el fuego deja paso al personaje de Vickers con una nueva apariencia, una más amable y atractiva que no sugiere mortalidad sino divinidad y ante la que el herrero se arrodilla.

"¿Cómo debo llamarte?", pregunta Celebrimbor, asombrado por la transformación de Halbrand y aceptando lo que le había dicho momentos antes, que no es un humano, sino un ser superior, u mensajero de los Valar enviado a él para ayudarle a salvar la Tierra Media. Así, Sauron presenta su nueva forma como "aquel que comparte dones, Annatar", la identidad de la que servirá durante la segunda temporada de la ficción para manipular al herrero en la forja de los restantes anillos de poder.