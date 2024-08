El flashback de Sauron en modo Venom en Los Anillos de Poder 2x01, explicado

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha aterrizado en Amazon Prime Video con el estreno de sus tres primeros episodios. Ambientada en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, la ficción tiene lugar miles de años antes de los eventos relatados por J.R.R. Tolkien en El Hobbit y El Señor de los Anillos y sigue el ascenso al poder de Sauron mientras orquesta la forja de los anillos de poder con los que pretende reinar sobre todas las razas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

No es ningún secreto cómo arranca la temporada 2 de Los Anillos de Poder, ya que hace semanas Patrick McKay y JD. Payne, showrunners de la serie, ya adelantaban cómo sería la escena inicial. Tal y como habían contado los guionistas y creadores, el primer episodio comienza con un flashback situado en el inicio de la Segunda Edad, tras la de derrota de Morghot, el primer señor oscuro y el final de la Guerra de la Cólera, muchos años antes de los eventos de la primera temporada de la ficción.

"Siempre tras una derrota, la sombra adquiere una nueva forma y vuelve a crecer. Morgoth ya no está, nos deja solos y sin amparo, pero hoy empieza una nueva era conmigo, vuestro nuevo señor", proclama Sauron ante una multitud de orcos en la fortaleza de Forodwaith, el mismo lugar que Galadriel aparecía explorando al inicio de la temporada 1, años más tarde.

Como sabrán los fans, el Señor Oscuro tiene muchos nombres y formas y el personaje que abre la segunda temporada no tiene el rostro de Charlie Vickers, quien en la pasada entrega revelaba ser Sauron, sino que está interpretado por otro actor, Jack Lowden. No obstante, esta versión del villano no dura mucho, ya que enseguida sufre la traición de sus seguidores.

A pesar del discurso de Sauron, que promete a los orcos que ya no serán "perseguidos como los demonios que devastaron la Tierra Media sino venerados como los salvadores que por fin la sanaron", estos no parecen muy conformes con su nuevo y autoproclamado líder. Si bien un orco se amotina, tratando sin éxito de matar al tirano por primera vez, es Adar (interpretado en esta temporada por Sam Hazeldine), su mano derecha, quien pilla desprevenido a Sauron, usando la corona que iba a poner sobre su cabeza para apuñalarle.

El resto de orcos pronto aprovechan la ocasión para desquitarse con el indefenso antagonista cosiendo a cuchilladas y puñaladas su cuerpo, que tras permanecer inerte acaba desapareciendo súbitamente después de una explosión blanquecina, un estallido frío que congela todo. Así, Adar y sus seguidores creen haberse librado del discípulo de Morgoth, pero la escena revela que la oscura sangre o esencia vital de Sauron se filtra entre las piedras, goteando hasta concentrarse en un pequeño estanque subterráneo.

SAURON, EN MODO VENOM

Los restos de Sauron, la sustancia negra y viscosa, permanecen en calma hasta que una rata se acerca lo suficiente a la orilla del fangoso agua como para ser engullida por ellos. Así, el líquido extiende unos brazos que recuerdan mucho a un personaje de otra franquicia, Venom, el simbionte enemigo de Spider-Man.

Como el extraterrestre marvelita, la sustancia que se supone que es Sauron empieza a arrastrarse, cogiendo fuerzas de las pobres formas de vida que engulle a su paso hasta que, tras atacar a una mujer, adopta al fin una forma humana más que reconocible... la de Halbrand, el personaje de Vickers en la primera temporada.

Un flashback que muestra no sólo cómo sobrevive a un brutal asesinato sino cómo adopta una forma parasitaria y tenebrosa, no deja lugar a dudas sobre la peligrosa naturaleza del villano. Hay que recordar que es un maiar, uno de los seres espirituales o ainur con poderes mágicos en la mitología de Tolkien, que fueron envidados a la Tierra Media para ayudar a los Valar, los ainur de mayor rango. Un grupo, el de los maiar, al que también pertenecen los istari o magos como Gandalf o Saruman, Ungoliant, la araña oscura o Gothmog, señor de los balrogs.

Esa primera escena de la temporada continúa con Halbrand deambulando y pensando en vengarse de aquellos que lo traicionaron. El antagonista se une a una caravana de refugiados, dejándolos perecer más tarde cuando su barca naufraga y haciéndose con el blasón de la familia real de las Tierras del Sur que portaba uno de ellos. Es entonces cuando la escena entronca con los eventos de la primera temporada, mostrando el primer encuentro de Galadriel y Sauron, en medio del mar cuando Sauron se reencuentra con la comandante elfa... y comienza el gran engaño que desembocará en la forja de los anillos de poder.