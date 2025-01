¿Está la serie de Spider-Man en Disney+ dentro del UCM?

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Primer año (Your Friendly Neighborhood Spider-Man), que desembarcará en Disney+ el 29 de enero de 2025, ha deslumbrado a los fans con su primer y espectacular tráiler. Su productor, Brad Winderbaum, ha explicado si esta nueva serie de animación, centrada en los primeros años de Peter Parker como superhéroe, transcurre dentro del UCM.

Lo ha hecho en recientes declaraciones al podcast Phase Zero donde ha confirmado que se trata de una producción fuera del Universo Cinematográfico Marvel. ¿La razón? La decisión de tan drástico cambio responde, según Winderbaum, a que conectar la ficción con el UCM limitaba las posibilidades para ahondar en la vida de Peter Parker.

"Al principio era: 'Está bien, es el primer año de Spider-Man, va a ser un estudiante en el primer año de secundaria. ¿Podemos salirnos con la nuestra y que esto esté completamente dentro del UCM?'. Y desde el principio del desarrollo nos dimos cuenta de lo limitados que estábamos con eso", explicó el productor y director de contenidos para televisión, animación y streaming de Marvel Studios.

"No podíamos usar su galería de villanos ni utilizar su historia de origen. Honestamente, no era divertido. Tendríamos que haber impuesto muchas limitaciones a nuestra historia para que encajase en el canon", añadió. "Todos los proyectos en los que he trabajado tenían vida propia. Debes dejarles tener su propia vida y que se encaminen a donde quiera que vayan", expresó Winderbaum sobre los motivos para dejar Spider-Man: Primer año fuera del UCM.

No obstante, también recalcó que su versión del trepamuros mantiene ciertas semejanzas con la de Tom Holland, aunque su esencia se encuentra más próxima a la encarnación plasmada por Steve Ditko en los cómics de Marvel. "Se yuxtapone a la continuidad principal, pero realmente habla de lo que es inherente al personaje", expuso Winderbaum.

Así es como la serie, que en un principio iba a situarse entre Capitán América: Civil War y Spider-Man: Homecoming, y adentrarse en la vida de Peter antes de que Tony Stark lo reclutase para convertirse en el héroe que estaba destinado a ser, ha terminado transcurriendo dentro de su propio universo. Uno en el que Norman Osborn es el mentor de Parker en vez de Iron Man y con el trepamuros enfrentándose a villanos tan dispares como el Camaleón o Mark Gargan, el Escorpión, que aún no han debutado en el UCM.

Dirigida y escrita por Jeff Trammel, Spider-Man: Primer año cuenta, en su versión original, con las voces de Hudson Thames (Peter Parker), Colman Domingo (Norman Osborn) y Charlie Cox (Daredevil). También forman parte del reparto Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson y Hugh Dancy, entre otros.