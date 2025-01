La serie de Spider-Man renueva por dos temporadas más antes de su estreno en Disney+

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Este miércoles 29 de enero llega a Disney+, con el lanzamiento de sus dos primeros capítulos, Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man), serie de animación centrada en los primeros años de Peter Parker como el trepamuros. Y, ya antes incluso de su estreno, ha sido renovada por dos temporadas más.

"Me he enamorado perdidamente de los personajes. Ahora estoy leyendo todos los guiones de la temporada 2, y estamos a mitad del proceso de animación. Lo que Jeff está cimentando ladrillo a ladrillo en esta serie está empezando a dar sus frutos", explicó el productor de Spider-Man: Primer Año en declaraciones a The Movie Podcast.

"Desde la la primera temporada te conectas con estos personajes de una manera tan profunda que, cuando todo finalmente encaja y cobra sentido al final de la temporada... No sé vosotros, pero yo lo siento en lo más profundo de mi ser. Y esa conexión no hace más que intensificarse con cada nueva entrega", añadió.

Pero eso no es todo, pues el productor y director de contenidos para televisión, animación y streaming de Marvel Studios confirmó que esta nueva serie del trepamuros tendrá una tercera temporada.

"También tenemos luz verde para la temporada 3, y en un par de semanas escucharé la propuesta de esta tercera entrega de la serie, y como fan que soy no puedo esperar", detalló Winderbaum sobre las nuevas ideas del guionista y director de Spider-Man: Primer Año, Jeff Tramell.

En una entrevista anterior con Phase Zero, Winderbaum aseguró que esta versión del trepamuros mantiene ciertas semejanzas con la encarnada por Tom Holland en el UCM, aunque su esencia resulta más cercana a la que Steve Ditko plasmó en los cómics de Marvel. "Se yuxtapone a la continuidad principal, pero realmente habla de lo que es inherente al personaje", expuso.

La serie también cuenta, en su versión original, con las voces de Hudson Thames (Peter Parker), Colman Domingo (Norman Osborn) y Charlie Cox (Daredevil). Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson y Hugh Dancy, entre otros, completan el elenco.