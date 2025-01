¿Es El Peter Parker De Tu Amigo Y Vecino Spider-Man El De Tom Holland En El Universo Marvel?

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man) ya ha estrenado sus dos primeros capítulos en Disney+. Y nada más arrancar, son muchos los que se preguntan cuál es exactamente su relación del Peter Parker protagonista de la serie de animación con el Universo Cinematográfico Marvel.

Y es que, esta version de animación del lanzarredes comparte no pocas similitudes con el Peter Parker de Tom Holland. Aunque también, como ya han evidenciado sus dos primeros capítulos, también varias diferencias... y algunas notables. Por lo que la gran duda ahora es... ¿Es el Peter Parker Tu amigo y vecino Spider-Man el mismo que el de Tom Holland en el Universo Marvel?

Se trata de una duda razonable, que ha sido resuelta ni más ni menos que el máximo responsable creativo de Marvel Animation, Brad Winderbaum. "Sigue lo que se ve en Civil War. Hasta que Peter coge el reproductor de Blu-ray roto de la basura y entra en su apartamento para el famoso momento en el que Tony Stark le está esperando para ofrecerle las prácticas Stark y llevárselo a Berlín", expresó Winderbaum en declaraciones a ComicBook. "Por cosas que pasan en el multiverso, por nuevos sucesos aleatorios, no es Tony Stark quien le espera allí. Es Norman Osborn", adelantó.

Así, el productor y director de contenidos para televisión, animación y streaming de Marvel Studios dejaba claro que la ficción animada se desviaría de los sucesos de las películas. De hecho, esta versión de Peter Parker no asistirá al instituto Midtown, como la de Holland, sino a otro centro, por lo que en principio no coincidirá con personajes de la trilogía de Jon Watts como Michelle Jones, Ned Leeds, Liz Allan, o Flash Thompson.

Además, al tener a Osborn de mentor en vez de a Stark, el superhéroe arácnido no participará en la gran batalla del areopuerto de Leipzig-Halle, Alemania, en el enfrentamiento de los Vengadores durante Capitán América: Civil War a raíz de los Acuerdos de Sokovia.

"Nos basamos en cosas que hemos visto antes, pero las presentamos de formas nuevas. Utilizamos esas expectativas a nuestro favor y giramos las cosas hacia donde cabría esperar. Me emociona que la gente vea nuevos giros en personajes clásicos, y también me emociona presentar personajes que normalmente no aparecen en las historias de Spider-Man", expresó Jeff Trammell.

El creador y productor ejecutivo adelantó en concreto la presencia de personajes como Camaleón, Escorpión, Speed Demon o Butane. "Tenemos una enorme galería de villanos con la que jugar, así que estamos deseando poner a algunos de ellos en primer plano", señaló.

De esta forma, aunque la serie en principio iba a situarse entre Capitán América: Civil War y Spider-Man: Homecoming ha terminado transcurriendo dentro de su propio universo... una realidad muy cercana a la principal de Marvel, la conocida como Sagrada Línea Temporal que se desarrolla en la Tierra-616, pero que difiere de ella en un punto clave como el mentor de Peter Parker.

"Al principio era: 'Está bien, es el primer año de Spider-Man, va a ser un estudiante en el primer año de secundaria. ¿Podemos salirnos con la nuestra y que esto esté completamente dentro del UCM?'. Y desde el principio del desarrollo nos dimos cuenta de lo limitados que estábamos con eso", explicó Winderbaum en declaraciones al podcast Phase Zero, confirmando que Tu amigo y vecino Spider-Man estará fuera de la línea del tiempo prinipal del UCM... aunque muy cercana a ella dentro del entramado Multiversal.