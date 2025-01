Volantazo de Sony con Marvel: Solo películas de Spider-Man y sus variantes

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Los sonados fracasos de Madame Web y Kraven the Hunter, los dos últimos spin-offs del Universo Spider-Man, parecen haber llevado a Sony adoptar un cambio de estrategia. Tras la salida de Palak Patel, el productor y ejecutivo que supervisó el Spider-Verse de Sony, ahora nuevas informaciones insinúan que el estudio centrará sus futuras producciones basadas en personajes de Marvel únicamente en las distintas variantes del trepamuros.

"Me temo que Sony no ha acabado con los spin-offs de Spider-Man, después de todo. Tengo entendido que, a partir de ahora, su intención es centrarse únicamente en las variantes de Spider-Man", ha comentado MyTimeToShineHello en X.

Es decir, que, llegado el caso, encarnaciones como Spider-Punk, Spider-Ham, Spider-Woman, Spider-Gwen o Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099, entre otras muchas, podrían tener sus propias películas en solitario. Una decisión que no resultaría ni mucho menos sorprendente. El intento de Sony para desarrollar una franquicia derivada del trepamuros con antihéroes o villanos salidos de su mitología pero sin el superhéroe no ha dado sus frutos.

