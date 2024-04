AMC tiene grandes planes para The Walking Dead con Dead City, Daryl Dixon y The Ones Who Live

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live con Andrew Lincoln (Rick Grimes) y Danai Gurira (Michonne) ha llegado a su fin; mientras que Dead City y Daryl Dixon regresarán próximamente con sus segundas temporadas. El universo The Walking Dead sigue vivo, pero, ¿conseguirá alguna de las series optar a los premios Emmy?

AMC ha revelado sus propuestas para los premios, y es que las cadenas son las encargadas de presentar sus candidaturas. En el caso de The Ones Who Live, AMC ha propuesto a Gurira en la categoría de mejor actriz principal en una serie o película limitada o de antología y mejor guion para una serie o película limitada o de antología por escribir el episodio 4 de The Ones Who Live. También ha presentado las candidaturas para que opte a los premios a mejor serie limitada o de antología, mejor actor principal en una serie o película limitada o de antología para Andrew Lincoln; mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología para Pollyanna Mcintosh; mejor actor de reparto en una serie o película limitada o de antología para Matthew Jeffers; mejor diseño de créditos iniciales, mejores efectos especiales en una temporada o película o en un solo episodio y mejor fotografía para una serie o película limitada o de antología.

Desde AMC también han presentado varias candidaturas para Dead City, incluyendo mejor actor en una serie dramática para Jeffrey Dean Morgan, mejor actriz en una serie dramática para Lauren Cohan, mejor dirección para Gandja Monteiro; mejor guion para Eli Jorne, mejor diseño de créditos iniciales, mejores efectos especiales y mejor serie de drama.

En cuanto a Daryl Dixon, la cadena quiere que sea considerada en las categorías de mejor actor en una serie dramática para Norman Reedus, mejor actriz de reparto en una serie dramática para Clémence Poésy; mejor dirección para Daniel Percival; mejor guion para David Zabel y Jason Richman; mejor diseño de producción, mejor fotografía, mejor edición, mejor diseño de créditos iniciales, mejor maquillaje protésico para Greg Nicotero, mejor música original y mejores efectos especiales.