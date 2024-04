La serie de animación de The Walking Dead está más cerca, según Robert Kirkman

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Después de que The Walking Dead diera pie a varios spin-offs, los fans llevan años esperando una serie de animación. Sin embargo, el creador del material original, Robert Kirkman, ha explicado el motivo por el que, de momento, no es posible sacar adelante el proyecto.

"Me encantaría que esto suceda algún día, pero no creo que sea posible hasta que AMC me devuelva los derechos", escribió Kirkman en respuesta a un fan que preguntó al respecto en The Walking Dead Deluxe #85. La editora de TWD de Skybound, Amanda LaFranco, agregó: "Definitivamente ha habido avances a lo largo de los años para algo como esto, y hay muchos fans aquí a quienes todavía les encantaría que eso suceda".

En 2010, AMC lanzó un vídeo de animación de ocho minutos que adaptaba 13 páginas del primer tomo de The Walking Dead de Kirkman y el artista Tony Moore. La cadena también apostó por la animación de estilo cómic con un segmento de la serie de episodios web The Walking Dead: Red Machete. Además, el director de contenido de The Walking Dead de AMC, Scott M. Gimple, ha expresado interés en usar la animación en posibles episodios futuros de Tales of the Walking Dead.

AMC adquirió los derechos de la novela gráfica en 2009. The Walking Dead debutó en 2010 de la mano del desarrollador y showrunner de la serie Frank Darabont, quien ejerció como productor ejecutivo. El estreno de la serie original, dirigida por Darabont, supuso la mayor audiencia para cualquier serie original en la cadena.

El pasado marzo, Kirkman y otros cuatro productores ejecutivos de The Walking Dead (Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee y el ex showrunner Glen Mazzara) ganaron una demanda contra AMC respecto al reparto de las ganancias generadas por TWD.

Junto con los spin-offs Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, ya finalizados, AMC continuó ampliando el universo The Walking Dead con Dead City, Daryl Dixon, que tendrá una segunda temporada, y The Ones Who Live.