Andrew Lincoln y Danai Gurira defienden el final de The Walking Dead: The Ones Who Live

Andrew Lincoln y Danai Gurira defienden el final de The Walking Dead: The Ones Who Live - AMC

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

La historia de Rick y Michonne en The Walking Dead: The Ones Who Live ha llegado a su fin. Tras la emisión del sexto episodio del spin-off, Andrew Lincoln, Danai Gurira y el showrunner Scott Gimple han concedido una entrevista en la que han explicado en detalle el desenlace.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Lincoln, Gurira y Gimple revelaron que siempre tuvieron la intención de que The Ones Who Live terminara con Rick y Michonne reuniéndose con sus hijos, descartando así un final trágico. "Realmente creo que ese fue siempre el final e íbamos hacia él. No creo que haya habido nunca un mundo en el que alguno de esos personajes no se quedara con el otro", dijo Gimple.

"Sin duda estábamos viajando hacia ese final. Nunca hubo una idea de: 'Oh, dejemos que sea un final trágico'. Eso no estuvo sobre la mesa en ningún momento. Siempre era como: '¿Cómo los juntamos? ¿Cómo le damos a Rick su final feliz y a Michonne su final feliz?'. Eso es lo que recuerdo", confirmó Gurira, algo que también sostuvo Lincoln.

"Sí. Creo que habría sido un golpe en el estómago si hubiéramos hecho seis episodios, recuperado a todos y luego les hubiéramos matado a ambos. Quiero decir, eso habría sido un poco duro", señaló el actor.

En el episodio final de The Ones Who Live, Rick y Michonne detienen los planes de la CRM y regresan a casa. En la escena final, Rick se reúne con su familia y conoce por fin a su hijo, RJ. Aunque Michonne ha estado alrededor de uno o dos años alejada de su familia, Rick no ha visto a Judith en al menos siete años, lo que hace que su regreso sea aún más emotivo. Dado que The Ones Who Live es sobre todo una historia de amor, tiene sentido que la última escena refleje esto dándoles a sus personajes un final feliz.