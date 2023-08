El gran error de Negan en The Walking Dead: Dead City

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

La furgoneta de Braveheart, el avión de Troya o el más reciente vaso de Starbucks en Juego de tronos son algunos de los fallos más graves que se han colado en populares series y películas. Pese a su corto recorrido, The Walking Dead: Dead City también ha sido víctima de los gazapos y parece que Jeffrey Dean Morgan es el culpable.

La cuenta de Twitter ha compartido una foto del actor, que encarna a Negan, en el spin-off. En la imagen se puede ver que el intérprete lleva un iPhone en el bolsillo, y es que probablemente Jeffrey Dean Morgan se olvidó de dejar su teléfono en el camerino antes de empezar a rodar.

JDM has been caught too many times 😂@JDMorgan pic.twitter.com/GItoIPZYpR — TWDU Promos (@TWDUPromos) July 26, 2023

The Walking Dead: Dead City ha renovado oficialmente por una segunda temporada. En el final de la temporada 1, Negan es capturado por La Dama, quien amenaza con matar a Hershel si Negan no la ayuda a conquistar toda la ciudad de Nueva York.

Además de verse obligado a trabajar para La Dama, Negan también tendrá en la temporada 2 asuntos pendientes con Maggie (Lauren Cohan), quien parece estar viajando de regreso a Manhattan. Lo que queda por ver es si Maggie quiere matarle para vengarse definitivamente por la muerte de Glenn o, por el contrario, salvarle tras haberle vendido a El Croata (*eljko Ivanek).

"Creo que Negan está jodido. Está en una posición en la que no creía que iba a estar", declaró el actor a Entertainment Weekly sobre el final de la primera entrega. "Sí, La Dama tiene a Negan. Es como una jugadora de ajedrez y no creo que Negan estuviera preparado para ella. Creo que estaba preparado para el personaje de *eljko porque sabe al menos quién es y qué hará, así que puede anticipar eso. Pero no anticipó lo que La Dama haría. No creo que Negan vea una salida en este momento", añadió sobre el futuro de su personaje.