¿Es Alys Ríos Un Fantasma O Una Bruja? El Origen Del Personaje Más Enigmático De La Casa Del Dragón, Explicado - HBO MAX

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Desde su primera aparición en la temporada 2 de La Casa del Dragón, la verdadera identidad, capacidades y también las intenciones de Alys Ríos han sido uno de los grandes misterios de la serie. Y en el desenlace de tercera entrega, la enigmática mujer encarnada por Gayle Rankin ha revelado increíbles detalles sobre sus orígenes y su mística y oscura condición de hechicera.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulado Las traiciones de la ladera, el 3x08 de La Casa del Dragón pone en uno de sus pasajes centrales el foco en el origen de Ríos. La revelación se produce cuando, tras confirmarle que su madre Alicent ha intentado matarlo con veneno, Alys le cuenta a Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) cómo terminó ligada a Harrenhal, el castillo más grande y siniestro de los Siete Reinos.

Según su relato, estuvo presente cuando, hace más de un siglo, Aegon el Conquistador y su dragón Balerion arrasaron la fortaleza y acabaron con Harren el Negro, el tiránico rey de las Islas del Hierro. "El dragón Balerion quemó este luegar para acabar con el lineaje de lord Harren", comienza a relatar Alys, que después asegura que ella y un bebé varón de la familia sobrevivieron a la masacre, aunque el niño murió poco después a consecuencia de las "terribles quemaduras".

Desesperada por salvar la vida de su hijo, y tras "hacer llamar a maestres de los Siete Reinos", Ríos recurrió a conjuros y antiguos remedios, trató con "seres que habitan los bosques" accediendo a un "saber ancestral" y a "encantamientos más antiguos que la misma tregua" que no lograron evitar la muerte del pequeño. "Pero no había cura para las quemaduras de fuegodragón", recuerda muy aflijida.

Tras perderlo, llegó incluso a intentar quitarse la vida para reunirse con él, pero su destino fue muy distinto: quedó condenada a permanecer en Harrenhal durante siglos y a servir a cualquier señor que se hiciera con el control del castillo.

"Descubrió que estaba maldita, obligada a vivir en las tierras de los antiguos reyes de los ríos. Maldita pro compartir la codicia de Harren. Despojada de su apellido, su título, su castillo... y condenada a servir a cada señor de pacotilla que viniera a ocuparlo", revela Alys que, ante la pregunta de Aemond sobre su edad, replica que cien años son "mucho tiempo para estar sola".

LA CONFESIÓN DE ALYS DEJA OTRA IMPORTANTE REVELACIÓN

De este modo, la serie parece explicar tanto su longevidad sobrenatural como los poderes que ha mostrado a lo largo de la historia. Pero la confesión de Alys deja además otra importante revelación: la hechicera podría haber sido una de las esposas de Harren el Negro, siguiendo la tradición de los hombres del hierro de tomar varias "esposas de sal", las mujeres que capturaban durante los saqueos. Esto explicaría también que el niño al que intentó salvar fuera hijo del propio Harren.

No obstante, la historia supone un importante cambio respecto a la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin, ya que ninguno de estos acontecimientos aparece realmente confirmado sus páginas. De hecho, Fuego y sangre apunta que Alys, que sí fue amante de Aemond, era hija ilegítima de Lord Lyonel Strong, antiguo señor de Harrenhal. Pero también hay voces, con el bufón Champiñón, que sí insinúan que tenía oscuros poderes como una "bruja del bosque", que era incluso de una generación anteriores a Lyonel Strong y que parecía no envejecer con el paso de los años.

En cambio, esta versión del pasado de Alys en la serie aporta nuevas pistas concretas sobre sus poderes, su longevidad y la maldición que la mantienen ligada a Harrenhal. El origen de estos poderes sigue siendo un misterio, aunque podría estar relacionado con las antiguas curas y los "seres del bosque" a los recurrió para intentar salvar a su hijo y con el precio que tuvo que pagar por ellas.

La Casa del Dragón tendrá que seguir explorando estas y otras cuestiones en su cuarta y última temporada. El desenlace de la tercera entrega muestra cómo Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney), a lomos de Fuegosol, irrumpe en Harrenhal e interrumpe su encuentro con Aemond, dejando pendiente qué ocurrirá con la hechicera y con la maldición que la mantiene ligada al castillo.