Así cambia La Casa del Dragón la Batalla de Ladera: 6 grandes diferencias con el libro de George R.R. Martin - HBO MAX

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón ha adaptado ya un gran número de los enfrentamientos de la Danza de Dragones relatados en Fuego y Sangre, el último de ellos, la primera Batalla de Ladera. Sin embargo, y como ya ha ocurrido con los anteriores choques entre Negros y Verdes, la serie ha introducido una serie de cambios respecto al libro que conviene repasar.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque la serie se mantiene fiel al material original en algunos puntos básicos respecto al desarrollo de la primera Batalla de Ladera, también se desvía significativamente de lo escrito por George R. R. Martin en detalles tan importantes como los participantes o el número de traidores.

INTERCAMBIO DE PAPELES ENTRE NEGROS Y VERDES

Mientras que en la ficción de HBO Max los Negros son los que se disponen a atacar Ladera, controlada por Ormund y el ejército Hightower, en Fuego y Sangre la situación es la contraria: son los Verdes los que tratan de entrar en el asentamiento.

Este giro no solo ha hecho a Rhaenyra enfrentarse a un importante dilema moral, ya que podría haber derrotado a los Hightower fácilmente, enviando a sus dragones pero sacrificando las vidas inocentes de los civiles, sino que también ha dado mayor protagonismo a un personaje que en el libro apenas se desarrollaba. Y es que el Ormund de James Norton se presenta como un rival eficaz y cruel, dispuesto incluso a usar a niños como escudo humano.

LA PRESENCIA DE DAEMON

En la serie, Daemon Targaryen lidera a los Negros en el asalto a Ladera, cabalgando junto a Roody el Ruinoso y Lord Oscar Tully, pero en la novela, el rey consorte ni siquiera participa en la batalla. En Fuego y Sangre, un personaje llamado Ser Garibald Grey comanda las fuerzas de Rhaenyra y Daemon se encuentra en Poza de la Doncella junto a Nettles (personaje del que, como Ser Garibald, la ficción parece haber prescindido), buscando a Vhagar.

LA FALLIDA OFERTA DE PAZ DE GWAYNE HIGHTOWER

Viendo las fuerzas del ejército enemigo y ajeno a los verdaderos planes de Ormund, Gwayne Hightower está seguro de que los suyos están condenados y, junto a Daeron, intenta evitar la masacre. El caballero trata de hablar con Daemon, entregándole a Corlys como gesto de buena fe y le propone llegar a un acuerdo. Daemon rechaza la oferta de paz y considera a Corlys un traidor por respaldarla.

En el libro, no solo no hay intento de negociación, sino que sus principales participantes ni siquiera forman parte de la batalla. Daemon, como ya se ha mencionado, estaba en Pozo de la Doncella, Corlys nunca fue hecho prisionero y Gwayne había muerto en la toma de Desembarco del Rey.

EL PAPEL DE DAERON TARGARYEN Y TESSARION

Aunque Daeron accede al plan de su tío para evitar el derramamiento de sangre, el joven se muestra más que dispuesto a montar sobre Tessarion y tomar parte activa en la lucha para demostrar su valía como líder, algo que sí llega a hacer en la novela, pero no en la serie.

En la ficción, el destino de Daeron tras la batalla ha quedado en el aire, pero todo apunta a que tanto el príncipe como su bestia azul reaparecerán en la cuarta y última temporada.

LA BÚSQUEDA (Y NUEVA HUMILLACIÓN) DE ULF

El séptimo capítulo de la temporada terminaba con Ulf y Ormund brindando juntos, por lo que el optimismo del Hightower ante el inminente ataque quedaba justificado sabiendo el as que guardaba bajo la manga. No obstante, tras aparecer brevemente emborrachándose al principio del octavo episodio, Ulf se encuentra desaparecido al inicio del conflicto, siendo encontrado más tarde en una letrina por un furioso Ormund, que lo patea y lo insulta, dándole un trato similar al que le diera Daemon.

Esto no ocurre en el libro, pero sirve a un propósito en la serie, ya que justifica que el jinete de dragón se vuelva no solo contra los Negros sino también contra los Verdes tras haber sido humillado.

LOS DOS TRAIDORES

Quizá la mayor diferencia entre la primera Batalla de Ladera en la serie y en el libro sea el número de traidores. En Fuego y Sangre, el enfrentamiento pasó a conocerse como las Traiciones de Ladera, puesto que, durante el mismo, Hugh Martillo y Ulf el Blanco cambiaron inesperadamente de bando (con los historiadores aduciendo vagamente la codicia como motivo).

En la serie, por el momento, solo Ulf ha traicionado a Rhaenyra ya que, si bien Hugh desobedece sus órdenes, acudiendo al asentamiento para buscar a su esposa Kat, no ataca a sus aliados. En todo caso, con su mujer muerta, es solo cuestión de tiempo que también él siga el ejemplo de Ulf y se vuelva contra los Negros por sus propias razones.