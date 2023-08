Star Wars: La película del primer Jedi resolverá uno de los grandes misterios de los Sith

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Lucasfilm por fin está lista para volver a la gran pantalla. Tras el estreno de Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, la compañía ha preferido expandir la saga a través de Disney+. Sin embargo, en la Star Wars Celebration 2023 se anunciaron tres nuevas películas para cines. Y una de ellas, que estará dirigida por James Mangold, puede resolver un gran misterio galáctico.

El filme estará ambientado 25.000 años antes de la trilogía de precuelas. En esa fecha es exactamente cuando surgieron los primeros Jedi que conformaron la poderosa Orden que garantizaba la paz en toda la Galaxia. Pero algunos fans han caído en la cuenta de que, tantos años atrás, es probable que la cinta también indague en el Lado Oscuro de la Fuerza.

Y, concretamente, podría desvelar el origen de la tenebrosa lengua Ur-Kittât. Este lenguaje fue citado por primera vez en los años 90 en el Universo Expandido (Star Wars Legends). Sin embargo, se hizo canon dentro de la saga con la serie de animación Star Wars: The Clone Wars.

Desde entonces, ha aparecido también en Star Wars Rebels, donde se le dio el sobrenombre de "lengua antigua"; en la novela Los Lores Sith, y precisamente en la última película estrenada hasta ahora, El Ascenso de Skywalker. En el filme, Rey, Finn y Poe encuentran una vieja daga Sith que les llevaría a Exegol, y las indicaciones en el arma estaban escritas en Ur-Kittât.

Esta complejísima lengua rúnica fue prohibida por la Vieja República por su profunda vinculación con los usuarios del Lado Oscuro. Los Sith la utilizaban en sus rituales, profecías y también para decorar sus templos y mausoleos. Sin embargo, se sabe que es un idioma tan antiguo que muy probablemente no fueron ellos sus inventores.

Se cree que antiguas sectas y grupos capaces de emplear la Fuerza pudieron haber creado el lenguaje para comunicarse entre sí y evitar que otros les entendieran. Porque, pese a que los Jedi y los Sith tienen muchos milenios, antes de ellos habrían existido otros usuarios de la Fuerza, puesto que esta se generó desde el principio mismo del universo.

Por ello, aunque no está confirmado, no es descabellado pensar que la película de Mangold presente el origen del Ur-Kittât. La cinta no tiene fecha de estreno anunciada, aunque todo apunta a que será el estreno de Star Wars programado para el 17 de diciembre de 2027.