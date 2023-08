Ahsoka 1x03: ¿Quién es Jacen Syndulla, el hijo de Hera y... futuro jedi en Star Wars?

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Con Ahsoka, Star Wars no solo ha presentado una nueva serie de imagen real sobre la legendaria franquicia, sino que ha rescatado a varios personajes de las series de animación. Además de la propia protagonista, el proyecto incluye a Sabine Wren, Hera Syndulla o el Gran Almirante Thrawn. En su tercer episodio, otro personaje más de Star Wars: Rebels ha dado el salto al nuevo formato.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de Jacen Syndulla, el hijo de Hera. El niño, que es interpretado por Evan Whitten, primero es nombrado por Mon Mothma en la reunión que mantiene con la prodigiosa piloto. Instantes después, el joven aparece junto a su madre, debutando al fin en imagen real, tal y como se esperaba desde antes del estreno. ¿Pero quién es Jacen y por qué puede ser tan importante? La primera aparición de Jacen ocurrió en el epílogo del episodio final de Star Wars: Rebels. Y su presencia en Ahsoka es especialmente relevante porque si su madre es una de las mejores soldados que ha tenido nunca la Alianza Rebelde, su padre directamente fue un Caballero Jedi.

Jacen es el hijo de Kanan Jarrus, otro de los principales protagonistas de Rebels. Tras declararse definitivamente su amor con Hera, Kanan tuvo que sacrificarse en la temporada final de la serie de animación para salvarla a ella, así como a su padawan Ezra Bridger y el resto del grupo.

Kanan murió, pero con Jacen su legado puede continuar. Incluso llevan la misma hombrera en el brazo derecho. Por el momento, el niño apenas ha tenido tiempo en pantalla, ya sea en su versión animada o ahora en Ahsoka. Por lo tanto, se desconoce si cuenta con algún tipo de sensibilidad a la Fuerza. Pero sabiendo que la sangre de Kanan corre por sus venas, no sería de extrañar.

En tal caso, es presumible que Ahsoka le acabe entrenando en no demasiado tiempo. O puede que incluso Sabine, que no parece sensible a la Fuerza pero que está intentando convertirse en Jedi de todos modos, acabe siendo su Maestra. Al menos la determinación de Jacen es clara. "Yo quiero ser Jedi", ledice a Hera. "Sí, ya lo sé", contesta ella.

Los planes de Dave Filoni con el joven Jacen Syndulla no están claros. Puede que poco a poco le vaya dando más protagonismo para convertirlo en un Jedi de una nueva generación, o puede que se mantenga como secundario puntual. Las dudas podrían despejarse en los siguientes capítulos de Ahsoka. El cuarto episodio se estrenará en Disney+ el miércoles 6 de septiembre.