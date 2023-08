Descubren un error en el arranque de Ahsoka la serie de Star Wars

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de Ahsoka vieron la luz el pasado 23 de agosto y tanto crítica profesional como público han coincidido en la buena calidad del proyecto. Sin embargo, la nueva serie de Star Wars no se ha librado del examen minucioso de los fans más observadores, que han detectado un fallo en su arranque.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie sorprendía el recuperar el mítico texto de introducción con el que empiezan todas las películas principales de Star Wars, en el que se presentaba el contexto en el que se desenvuelve la historia. En él se habla sobre el Gran Almirante Thrawn, el villano principal de Ahsoka.

Pero algunos fans han apuntado a un error en la redacción en inglés de dicho texto. Concretamente, se refieren a una frase que indica lo siguiente: "Once presumed dead, the rumors are spreading of Thrawn's return". En español, ha sido traducida de la siguiente manera: "Aunque lo creían muerto, cada vez hay más rumores sobre su regreso".

Mientras que en español, la frase es gramaticalmente correcta, en inglés no lo es. En la versión original, el sujeto de la oración no es Thrawn, sino "the rumors" (los rumores). Por tanto, al decir "once presumed dead" ("en su momento presuntamente muertos"), esa parte se referiría a dichos rumores y no al villano en sí.

Por contexto, la frase se entiende sin problemas y no supone nada para la serie. Pero los espectadores más exigentes han criticado que no se revisara la redacción del texto para evitar un error tan simple. De hecho, también se ha señalado otro posible fallo más leve.

En el mismo texto, otra frase reza lo siguiente: "learned of a secret map which is vital to the enemy's plan". En español la traducción es: "Descubrió un mapa secreto vital para el plan del enemigo". La crítica, en este caso, se ha centrado en la palabra "which", ya que gramaticalmente hablando sería más correcto y menos confuso emplear "that".

No es la primera vez que los fans de Star Wars descubren errores en las series de la compañía, aunque en este caso carezcan de importancia real. En The Mandalorian se hizo muy viral un momento en el que un hombre vestido con pantalones vaqueros, que en realidad era parte del equipo de rodaje, aparecía de fondo en una escena. Quién sabe si los fans descubrirán algún otro error en los próximos capítulos. El tercer episodio de Ahsoka se estrenará en Disney+ el miércoles 30 de agosto.