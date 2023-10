Ahsoka: ¿Qué es la Espada de Talzin y por qué es clave en Star Wars?

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Ahsoka, la nueva serie de Star Wars, ha llegado a su final. A lo largo de sus ocho capítulos, la ficción protagonizada por Rosario Dawson ha conectado en numerosas ocasiones con las películas y series previas. El último episodio no iba a ser menos, y ha incluido una referencia muy especial sobre las Hermanas de la Noche de Dathomir.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al comienzo del capítulo, las tres Grandes Madres de Peridea quieren recompensar a Morgan Elsbeth por su empeño y dedicación en la misión. Por ello, le confieren el rango de Hermana de la Noche. Pero, sobre todo, invocan un arma mística para que luche con ella: la Espada de Talzin.

Se trata de una espada de metal indestructible y cubierta de la tradicional magia verde de las hechiceras. Con ella, Elsbeth se enfrenta a Ahsoka en una igualada contienda. Incluso es capaz de destrozar uno de los dos sables láser de la protagonista de la serie. Este imponente arma, en realidad, ha aparecido antes en Star Wars, por lo que a los fans de las series animadas les resultará familiar.

Fue en The Clone Wars cuando la Espada de Talzin se dejó ver por primera vez en la franquicia, aunque hasta ahora no había sido bautizada. Su nombre se debe a la primera persona que la invocó en Star Wars, la Madre Talzin de las Hermanas de la Noche de Dathomir. Pese a que no está confirmado, la tenebrosa hechicera pudo ser quien creara el arma o el hechizo para materializarla.

La Madre Talzin invocó la espada en el episodio 9 de la temporada 6 de The Clone Wars, titulado Los Desaparecidos: Parte 2. En la luna Zardossa Stix se enfrentó al Maestro Windu. Al igual que Elsbeth con Ahsoka, la espada aguantó sin problemas las embestidas del sable láser.

SU HISTORIA EN STAR WARS LEGENDS

Este tipo de arma también ha aparecido en el universo expandido de Legends. Estas espadas estaban imbuidas del poder de la Fuerza de manera espiritual. Eran usadas ya desde los tiempos de los primeros Jedi, por lo que es posible que la Espada de Talzin sea de un origen muy antiguo. En cuanto al metal de la hoja, solo existe uno capaz de aguantar al sable láser: el beskar mandaloriano.

Puede que esta espada esté confeccionada con dicho material. O puede que su extrema resistencia venga por la magia de las Hermanas de la Noche. En cualquier caso, Dave Filoni ha querido rescatarla y hacerla aparecer por primera vez en imagen real en el colofón final de Ahsoka.