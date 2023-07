John Boyega abre la puerta a su regreso a Star Wars

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

John Boyega, el actor que interpretó a Finn en la última trilogía de Star Wars, abre la puerta a su regreso a la saga. A pesar que antaño dejó claro que no tenía intención de volver a la franquicia, ahora el intérprete británico no descarta esa posibilidad especialmente después de que Lucasfilm haya confirmado que continuará la historia de El ascenso de Skywalker, el Episodio IX, en una película protagonizada por Daisy Ridley (Rey).

En una entrevista concedida a TechRadar en el marco de la promoción de su nueva película, They Cloned Tyrone, Boyega confirmó que no ha cerrado completamente la puerta para aparecer en otra película de Star Wars. "Eso fue hace unos años (...) Pero estoy abierto a todos los personajes y guiones que sean divertidos, y que tengan un gran reparto y un excelente director. Así que sí, estoy abierto a todas las oportunidades", aseguró.

Ya en septiembre de 2020, en una conversación con el medio de en la edición británica de la revista GQ, el actor expresó sus pensamientos sobre la evolución que había tenido su personaje, que tras contar con gran protagonismo en El despertar de la fuerza fue muy residual en la última entrega de Star Wars, El ascenso de Skywalker.

"Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo. Lo que le diría a Disney es que no saque a relucir un personaje negro, lo comercialice haciendo parecer que es mucho más importante en la franquicia de lo que en realidad es y luego lo deje a un lado", comentó. Además, Boyega afirmó que los personajes de sus compañeros blancos no se vieron recortados en la historia como le ocurrió a Finn.

"Sabían qué hacer con otras personas, pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, lo arruinaron todo", añadió el intérprete. "Le dieron todos los matices a Adam Driver, todos los matices a Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adán lo sabe. Todo el mundo lo sabe", denunció.

A principios de este año, durante una entrevista con The Times of London, Boyega reflexionó sobre su experiencia en Stars Wars y señaló que ahora se siente "cómodo" con su personaje de Finn. "Las experiencias, el tiempo divertido, los buenos momentos y los malos momentos, te hacen ser quien eres mientras navegas por la industria, y eso definitivamente ha sido interesante", explicó el actor.

Ahora el regreso de su personaje es plausible después de que Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, confirmara en la Star Wars Celebration que tuvo lugar en Londres el pasado mes de abril, que estaba en marcha una película centrada en la figura de Rey (Daisy Ridley) que retomará su historia 15 años después de lo relatado en el Episodio IX, cuando derrotó a Palpatine.

Una historia, sobre la formación de una nueva orden jedi, que según adelantó la propia Kennedy podría contar con el personaje de Boyega, Finn, el soldado de asalto que apareció en El despertar de la Fuerza (2015), Los últimos jedi (2017) y El ascenso de Skywalker (2019).