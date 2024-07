MADRID, 17 Jul. (CulturaoOcio) -

Agatha: All Along (Agatha, ¿quién si no?), esperado spin-off de WandaVision llegará por fin a Disney+ el próximo 18 de septiembre. Mientras se acerca la fecha de estreno, y tras el genial e intenso primer avance, ha salido a la luz una imagen inédita que muestra a la protagonistas, Agatha Harkness (Kathryn Hahn), reuniendo a su nuevo aquelarre.

Ha sido la revista Total Film quien ha lanzado esta imagen en exclusiva que muestra a Harkness en un oscuro bosque con otros miembros del poderoso pandemónium al que parece pertenecer.

Entre sus filas se encuentran, con rostro de extrema preocupación, las hechiceras encarnadas por Patti Lupone, Ali Ahn, Sasheer Zamata, Debra Jo Rupp. Cabe destacar que Rupp, conocida sobre todo por su papel de Kitty Foreman en la serie de Aquellos maravillosos 70 y su tardía secuela en Netflix, ya apareció a lo largo de cinco episodios de WandaVision, como Sharon Davis, una de las vecinas de Maximoff, que resultó ser una bruja.

Pero sin duda lo que llama más la atención es la presencia de Wiccan un personaje cuyo nombre real es William 'Billy' Kaplan. Y es que el héroe encarnado por Joe Locke es, según las grapas de Marvel, uno de los hijos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

🚨 Exclusive image 🚨



Witch, please! Here's a spellbinding new look at the upcoming WandaVision spin-off show #AgathaAllAlong from the latest issue of Total Film, out on Thursday! Read more >> https://t.co/5SQ7OaGVi6



📷: Chuck Zlotnick/Marvel Studios/Disney pic.twitter.com/tSnUiCWyil