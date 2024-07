Primera imagen oficial a Agatha All Along, spin-off de WandaVision

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) en 2021, Marvel y Disney+ anunciaron el spin-off Agatha All Along. Ya ha salido a la luz el primer vistazo de la nueva serie, que se centrará en el personaje interpretado por Kathryn Hahn.

La revista Empire ha publicado en exclusiva una foto de la ficción, en la que se ve a Agatha junto a Lilia (Patti LuPone), Jennifer (Sasheer Zamata), Sharon (Debra Jo Rupp) y Alice (Ali Ahn). Además, la showrunner Jac Schaeffer dio algunos detalles sobre la historia.

EXCLUSIVE FIRST LOOK 🧙‍♀️#AgathaAllAlong sees the MCU villain join a "disparate, mixed bag of witches," creator Jac Schaeffer tells Empire: "What they have in common is that they're covenless."



