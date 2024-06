Confirmado el destino de Bruja Escarlata en el Universo Marvel

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, es uno de los personajes más poderosos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Elizabeth Olsen ha sido la encargada de interpretarla durante toda una década. Sin embargo, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la heroína se convertía en villana y, en última instancia, parecía morir. Ahora, la serie Agatha All Along, el spin-off de WandaVison protagonizado por Kathryn Hahn, ha confirmado cuál es su verdadero destino en la saga.

El proyecto, que se estrena en Disney+ el 18 de septiembre, mostró hace unos días en exclusiva su primer tráiler en un evento para anunciantes de la compañía. En la descripción dada del mismo se desvela que la protagonista, Agatha Harkness, comienza investigando un caso de asesinato como si fuera una auténtica detective.

En un momento dado, Agatha repasa una lista de personas muertas anteriormente y entre ellas se encuentra Wanda Maximoff, fallecida el 13 de octubre. De esta manera, la serie confirma que lo ocurrido en el desenlace de Doctor Strange en el multiverso de la locura es, desgraciadamente, cierto y canon absoluto en el UCM.

En el desenlace de la cinta dirigida por Sam Raimi, tras convertirse en una amenaza multiversal para intentar recuperar a sus hijos, la Bruja Escarlata se sepultó a sí misma bajo la Montaña Wundagore para acabar de una vez por todas con la magia negra del Darkhold en todas las realidades del Multiverso. Por tanto, y a pesar de las teorías de muchos fans, Wanda está muerta. Algo que ya se había confirmado previamente en el libro The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline publicado el año pasado, donde también se recogía su deceso.

Agatha All Along corroborará que el personaje de Olsen ya no está entre los vivos. Una noticia muy dura para los fans, pues se trataba de una de las más queridas de toda la franquicia. En cualquier caso, en Marvel la muerte no es el final y aún es posible que la Bruja Escarlata regrese en algún momento dado.

Gracias al multiverso, una variante de Wanda de otra línea temporal podría asumir el protagonismo, recuperando la versión bondadosa de la heroína y desterrando los sádicos actos sucedidos en Doctor Strange 2. Para descubrirlo habrá que esperar a los próximos proyectos. Por lo pronto, el primero que parece que lo abordará será Agatha All Along, donde la bruja protagonista tendrá que lidiar con el vacío dejado por Wanda.