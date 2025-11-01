¿Ha Revelado Ya El Tráiler De Stranger Things 5 La Muerte De Uno De Los Niños De Hawkins? - NETFLIX

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada final de Stranger Things se dividirá en tres partes que aterrizarán en Netflix el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026. El último avance de la serie ha dejado tras de sí numerosas e impactantes escenas, además de alguna que otra sorpresa. Entre ellas destaca una secuencia que muestra a un misterioso personaje cayendo desde el cielo. No parece ser Will Byers (Noah Schnapp), lo que plantea la cuestión: ¿quién puede ser entonces?

La escena en cuestión tiene lugar alrededor del minuto 1:47 del tráiler y tiene por escenario el Upside Down. En ella puede verse cómo, entre los escalofriantes rayos rojos, nubes negras e incluso rocas flotantes, Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery) y Nancy (Natalia Dyer) presencian, perplejos, a una figura desconocida cayendo del cielo.

Bien podría ser Will Byers, ya que, además, las imágenes confirman que tendrá un papel central en el desenlace de la serie. Sin embargo, una teoría apunta a que podría tratarse, en realidad, de Holly Wheeler (Nell Fisher). Un usuario de X se percató de algunas similitudes entre este personaje que se precipita al vacío y la hermana pequeña de Mike y Nancy.

Y es que, al ampliar la imagen, puede apreciarse cómo ambas parecen llevar un atuendo idéntico. La joven Wheeler permaneció relegada a un segundo plano a lo largo de la ficción creada por los hermanos Duffer.

Pero todo apunta a que ahora será uno de los objetivos de Vecna (Jamie Campbell Bower). Cabe destacar que unas imágenes del set de rodaje de la temporada 5 de Stranger Things mostraban a la criatura, en su forma humana, aproximándose a Holly.

De hecho, se ha especulado con que la estaba atormentando en sueños. Las teorías acerca de que la pequeña de los Wheeler corría peligro aumentaron cuando se revelaron los títulos de los episodios y parte del segundo estaba difuminada.

Este lleva por título La desaparición, evitando así revelar el nombre del personaje al que se refiere, aunque inicialmente se filtró como La desaparición de [SPOILER] Wheeler. En el caso de que, efectivamente, sea Holly quien cae desde el cielo en el Upside Down, esto plantea varias incógnitas: ¿por qué?, ¿se trata de un bucle temporal o su vida está realmente en peligro?

Llegados a este punto, conviene recordar que también se teorizó con que la hermana de Mike y Nancy tendrá, en la temporada final de Stranger Things, un arco narrativo al más puro estilo Alicia en el País de las Maravillas, por lo que, llegado el caso, esta secuencia representaría la caída del personaje en la obra de Lewis Carroll.

También cabe la posibilidad de que no sea Holly, sino Once o Will, pero resultaría demasiado obvio. Sea como fuere, por ahora toca esperar para averiguarlo.