Taylor Swift también arrasa en cines y ya vende entradas "como una película de Marvel"

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Taylor Swift está arrasando con su Eras Tour, una gira mundial que tendrá parada en Madrid el 30 de mayo de 2024. El tour llegará también a la gran pantalla, una película que ya está triunfando incluso antes de aterrizar en las salas.

Según Deadline, Taylor Swift: The Eras Tour se proyectará en cines AMC de Estados Unidos a partir del 13 de octubre y el 31 de agosto arrancó la preventa de entradas. El medio afirma que, en apenas unas horas, la venta superó los 10 millones de dólares. Deadline pidió a un experto en distribución cinematográfica que comparara el fenómeno de Swift con otra producción, a lo que contestó: "Es como alguna película de Marvel". Como ejemplo, el medio cita Eternals: días antes de que el filme llegara a los cines, la preventa de entradas había alcanzado los 13 millones de dólares.

Aparentemente Taylor Swift: The Eras Tour es la grabación del concierto ofrecido en el Sofi Stadium de Los Ángeles, aunque no ha sido confirmado. "The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y emocionante de mi vida hasta ahora y estoy encantada de contaros que pronto llegará a la pantalla grande. A partir del 13 de octubre podréis experimentar la película del concierto en cines en Norteamérica. Las entradas ya están a la venta", anunció Swift en Instagram.

Para entender lo que podría recaudar Taylor Swift: The Eras Tour, Deadline cita otras películas de conciertos, como This Is It de Michael Jackson, que recaudó 23 millones en preventa y 72 millones en total; Justin Bieber: Never Say Never (29 y 73 millones) y Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (31 y 65 millones).