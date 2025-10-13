Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Tras romper récords con su último álbum, The Life of a Showgirl, Taylor Swift pone el broche de oro a The Eras Tour, su mega exitosa gira que finalizó en diciembre de 2024, con dos estrenos en Disney+ el próximo 12 de diciembre.

Así la cantante ha anunciado en sus redes el estreno de Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, una docuserie de seis episodios que mostrará los entresijos de la gira más taquillera de la historia. Además, el servicio de streaming de Disney también estrenará The Eras Tour | The Final Show, la película-concierto del último show de la gira.

Disney+ ha lanzado un emotivo avance en el que se adelantan algunos de los entresijos del fenómeno. "Esta gira fue el momento en el que todos y cada uno de nosotros, que habíamos trabajado tanto, avanzando centímetro a centímetro, encajamos a la perfección", narra la voz de Swift en un momento dado del adelanto en el que se ven momentos tras escenario. Además, el avance cuenta con la presencia de figuras reconocibles como Sabrina Carpenter, Gracie Abrams o Ed Sheeran.

"Lo único que queda es cerrar el libro", finaliza la estrella del pop en el avance que anuncia el estreno el próximo 12 de diciembre del concierto celebrado en Vancouver el pasado 8 de diciembre de 2024 y de los dos primeros capítulos de la docuserie. El resto de entregas irán llegando de dos en dos a la plataforma hasta el 26 de diciembre.

Con estos dos estrenos, se despide de uno de los grandes fenómenos de los últimos años. Cabe recordar que la cantante ya lanzó Taylor Swift: The Eras Tour, mientras aún estaba en los escenarios y que éste se convirtió en el documental de un concierto más taquillero de la historia, logro que antes pertenecía a This Is It, el filme documental sobre los últimos ensayos de Michael Jackson.

El anuncio se produce apenas diez días después del lanzamiento de The Life of a Showgirl, que se ha convertido en el disco que más ventas ha obtenido en su primera semana en la era del streaming, superando la marca que ostentaba 25, de Adele.

Pese a todo, el disco no ha sido del agrado de todos los fans. "Acojo con agrado el caos. La regla del mundo del espectáculo es que, si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y mencionas mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando", expresaba la cantante durante su aparición en el programa de Apple Music The Zane Lowe Show.