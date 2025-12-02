Guillermo del Toro, director de Frankenstein: "Que le jodan a la IA" - NETFLIX

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

La 35.ª edición de los Premios de Cine Gotham ha concedido a Frankenstein el Tributo Vanguard, reconocimiento honorífico destinado a "películas pioneras que amplían los límites del cine mediante decisiones artísticas valientes". Durante la recogida del galardón, Guillermo del Toro, el director del filme, ha rendido homenaje a Mary Shelley, reivindicado el trabajo de su equipo y lanzado un mensaje contra el uso de inteligencia artificial en el cine.

"A través de la obra de Shelley y de aquel primer vistazo a Boris Karloff entendí que yo no encajaba en el mundo como querían mis padres ni como el mundo esperaba que encajara. Mi lugar estaba en una tierra lejana habitada solo por monstruos e inadaptados. Ellos han sido mi familia desde entonces", ha expresado Del Toro, que ha comenzado su alocución recordando la raíz literaria del largometraje y la huella que dejó en él cuando la leyó con 11 años.

El realizador de El laberinto del Fauno y Hellboy enlazó ese descubrimiento infantil con el presente y ha explicado que "volver ahora a este relato, con 61 años, junto a artistas tan extraordinarios como Oscar y Jacob, ha sido verdaderamente uno de los mayores privilegios de mi vida". "En ellos he encontrado otra familia", añadió el ganador del Oscar por La forma del agua y Pinocho.

"Quiero decirle al resto de nuestro extraordinario reparto y a todo el equipo que el arte de cada uno de ellos brilla en cada fotograma de esta película, que se hizo deliberadamente por seres humanos y para seres humanos", continúa en su discurso Del Toro, que ha querido agradecer el trabajo de su equipo antes de cargar contra la inteligencia artificial: "Los diseñadores, los constructores, el departamento de maquillaje y peluquería, el vestuario, los directores de fotografía, los compositores, los montadores este homenaje les pertenece a todos ellos. Me gustaría extenderles nuestra gratitud y decir que le jodan a la inteligencia artificial".

“This film was wilfully made for humans, by humans… F*** AI.”



— Guillermo del Toro while accepting the Vanguard Tribute Award for ‘Frankenstein’ at the Gotham Awards.pic.twitter.com/ZnbpQ9xDZ4 — Pop Base (@PopBase) December 2, 2025

La contundente frase final enlaza con una postura que el cineasta mexicano defiende desde hace años. En entrevistas recientes ha asegurado que preferiría "morir" antes que utilizar inteligencia artificial en sus películas y ha descrito la animación creada con estas herramientas como "un insulto a la vida misma", insistiendo en que la IA "puede producir salvapantallas semiconvincentes, pero no arte auténtico".

Los Premios de Cine Gotham, considerados el pistoletazo de salida de la temporada de galardones en Estados Unidos, se centran tradicionalmente en producciones independientes y de autor. En esta edición, la estatuilla a mejor película fue para Una batalla tras otra, el nuevo largometraje de Paul Thomas Anderson y una de las grandes favoritas para los Premios Oscar 2026.

Dirigida y escrita por Del Toro y basada en la novela de 1818 de Mary Shelley, Frankenstein narra la historia del brillante y excéntrico científico Victor Frankenstein (Oscar Isaac), cuya obsesión por vencer a la muerte le lleva a crear una criatura (Jacob Elordi) a partir de restos humanos, con consecuencias devastadoras tanto para el creador como para su creación. Tras un estreno limitado en salas de cine, la película está disponible en Netflix desde el 7 de noviembre.