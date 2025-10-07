La hija de Robin Williams denuncia los videos de su padre hechos con IA: "No es lo que él querría, es asqueroso" - CONTACTO

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

En pleno auge del contenido generado por Inteligencia Artificial, hasta el punto de haberse presentado hace escasos días la primera "actriz" creada totalmente por IA, figuras como Keanu Reeves o Scarlett Johansson han alzado la voz en contra de estas prácticas en diferentes ocasiones. Ahora, Zelda Williams, directora de Lisa Frankenstein e hija del legendario actor Robin Williams, ha dicho "basta" y ha pedido que dejen de hacer y enviarle vídeos de IA recreando la imagen de su padre, que falleció en 2014.

"Por favor, dejad de mandarme vídeos de IA de papá. Dejad de creer que quiero verlos o que lo comprenderé, porque no quiero y no lo haré. Si solo intentáis vacilarme, he visto cosas mucho peores; bloquearé y seguiré adelante. Pero, por favor, si tenéis algo de decencia, dejad de hacerle esto a él, a mí y a todos, punto. Es estúpido y, creedme, NO es lo que él querría", ha escrito la cineasta a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La autora añadió una reflexión sobre el legado y la banalización del trabajo artístico en las redes sociales: "Ver cómo los legados de personas reales se reducen a 'esto se parece y suena vagamente a ellos, así que es suficiente', solo para que otros produzcan horrible basura de TikTok moviéndolos como marionetas es enloquecedor". Williams añadió que "no estáis haciendo arte, estáis fabricando asquerosas salchichas sobreprocesadas a partir de las vidas de seres humanos, de la historia del arte y la música, y luego se las metéis a la fuerza en la garganta a otra persona esperando que os dé un pulgar arriba y le guste. Es asqueroso".

Y la directora concluyó con una crítica directa a la idea defendida por múltiples personas de que este tipo de contenidos representa un destino inevitable para la industria audiovisual: "Por el amor de TODO, dejad de llamarlo 'el futuro'. La IA solo recicla mal y regurgita el pasado para ser re-consumido. Estáis ingiriendo el Ciempiés Humano del contenido desde el mismísimo final de la cadena mientras los de delante se ríen y consumen".

No es la primera vez que Williams se pronuncia en contra de vídeos generados con IA que utilizan la imagen o la voz de su padre: "He oído que se utiliza IA para conseguir que la 'voz' de mi padre diga lo que la gente quiera y lo encuentro inquietante", dijo ya en 2023, cuando SAG-AFTRA incluyó las recreaciones con IA como materia obligatoria de negociación durante la huelga. La cineasta también alertó que lleva "años presenciando cuánta gente quiere entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es teórico, es muy real".

Y acabó siendo real, pues la nueva denuncia de Zelda Williams llega apenas unos días después de que Hollywood estallara por la irrupción de Tilly Norwood, una "actriz" creada totalmente por IA cuya presentación encendió las alarmas del sector. SAG-AFTRA publicó un comunicado contundente en contra en el que explicaban que "la creatividad debe seguir estando centrada en lo humano" y rechazó que un "intérprete sintético" pueda sustituir a profesionales de carne y hueso o apropiarse de su trabajo.

Estrellas de Hollywood como Toni Collete, Melisa Barrera o Lukas Gage expresaron su descontento hacia la creación de Norwood, figura 100% generada por IA a través de Xicoia, un "estudio de talentos de IA", de la que sus responsables han sugerido que podría recortar costes drásticamente. Según su creadora, Eline Van der Velden, varias agencias de representación se han mostrado interesadas en fichar a la "intérprete".

El llamamiento de Williams también coincide con más casos que elevaron la preocupación pública respecto al uso de la Inteligencia Artificial: Tom Hanks advirtió sobre un anuncio falso que usurpaba su imagen con IA, mientras que Scarlett Johansson logró la retirada de la voz Sky de un asistente conversacional por la semejanza inquietante a la suya.