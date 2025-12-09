Leonardo DiCaprio niega que la IA pueda ser "arte": "No hay humanidad, por brillante que sea" - CONTACTO

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Leonardo DiCaprio ha afirmado que la inteligencia artifical no puede considerarse "arte" al no "provenir del ser humano". El protagonista de Titanic o Una batalla tras otra ha expresado su escepticismo acerca de que algo elaborado enteramente con esta tecnología pueda calificarse como una obra artística, asegurando que, tras "15 minutos de fama", muchos de estos productos se disipan "en el éter de otra basura más de internet".

"Podría ser una herramienta para que un joven cineasta haga algo que nunca hayamos visto antes", aseguró DiCaprio a propósito de la IA en una entrevista concedida a Time. "Creo que cualquier cosa que vaya a considerarse de forma auténtica como arte tiene que provenir del ser humano", afirmó.

DiCaprio ejemplificó su punto de vista explicando que grabaciones falseadas de un artista cantando una canción de otro elaboradas con esta tecnología, como puede ser "Michael Jackson haciendo The Weeknd", "tiene sus 15 minutos de fama y luego se disipa en el éter de otra basura más de internet". "No hay humanidad en ello, por brillante que sea", sentenció el actor.

Otras figuras de Hollywood también se han pronunciado en contra de la inteligencia artificial. Más contundentes fueron las declaraciones de Guillermo del Toro, quien proclamó "que le jodan a la IA" en la gala de los Premios Gotham, o Emma Thompson, quien afirmó durante su paso por el programa de Stephen Colbert, The Late Show, que siente una "irritación intensa" cuando escribe usando programas que, como Word, ya llevan incorporada la IA. "No necesito que reescribas lo que acabo de escribir, ¿quieres irte a la mierda? ¡Vete a la mierda!", estalló la actriz.

En el caso de James Cameron, el cineasta ha compartido en más de una ocasión su visión acerca de la inteligencia artificial, afirmando que, aunque puede servir para abaratar costes en grandes producciones, esto no debería significar "despedir a la mitad del personal". Más recientemente, explicó en una entrevista concedida a ComicBook.com que prohibió el uso de IA generativa en las secuelas de Avatar. "Honramos y celebramos a los actores. No los reemplazamos", setenció el realizador.