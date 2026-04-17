Nuevo vistazo a Toy Story 5: Woody y Buzz se enfrentan por salvar a los juguetes de la amenaza digital - DISNEY

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

El 19 de junio llega a los cines Toy Story 5, entrega en la que los juguetes se enfrentarán a Lilypad, una tablet que irrumpe en la habitación de Bonnie y amenaza con imponer su idea de entretenimiento. Para ir abriendo boca, Disney y Pixar han exhibido en la CinemaCon un nuevo vistazo del filme donde los protagonistas recurren a Woody en busca de ayuda, desencadenando así un reencuentro que también reabre su rivalidad con Buzz por decidir quién debe salvar la situación.

Según recoge Variety, el metraje muestra cómo Bonnie va dejando de lado a sus juguetes en favor de ese nuevo dispositivo tecnológico, que absorbe toda su atención durante horas. Esa situación empuja al grupo a pedir ayuda a Woody, que al final de Toy Story 4 se separó de sus compañeros para iniciar una nueva vida con Bo Peep.

En las nuevas imágenes, su regreso se plantea como una entrada heroica en la que Woody queda recortado ante un atardecer mientras aparece junto a Bo Peep en el alféizar de una ventana. Sin embargo, el tono épico dura poco. Poco después, la película juega con el contraste entre la pose legendaria y el aspecto deslucido del personaje, que ahora tiene barriga, una calva tan brillante que incluso refleja la luz y una bandana de tamaño humano a modo de poncho.

EL TENSO REENCUENTRO ENTRE BUZZ Y WOODY

El núcleo del avance está en su reencuentro con Buzz. Al principio, el guardián espacial recibe a Woody con cierta desconfianza, incluso apuntándole con su láser, antes de fundirse con él en un abrazo. "Ha pasado demasiado tiempo, vaquero. ¿Cómo has estado?", le pregunta. Woody le responde que "ocupado" y que ha "venido tan rápido como he podido después de que Jessie pidiera ayuda".

La conversación cambia de tono cuando Buzz descubre que Jessie había pedido ayuda a los dos por separado, lo que reabre de inmediato la rivalidad entre ambos. "Soy su ayudante", proclaman al mismo tiempo. A partir de ahí, la secuencia recupera la vieja fricción entre los dos iconos de la saga, ahora reformulada como una pugna por decidir quién salvará a los juguetes en esta nueva crisis.

Ese choque se remata con varios gags. Buzz presume de haber sido nombrado oficialmente por Jessie con una estrella adhesiva a modo de placa, mientras Woody, molesto, le distrae para hacerse con otra igual. Después aparece Lilypad, que no tarda en situarse como antagonista del relato al burlarse del vaquero y tratarlo como una reliquia.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad , una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis del filme codirigido por el oscarizado Andrew Stanton (Walle-E, Buscando a Nemo) y Kenna Harris (Ciao Alberto).