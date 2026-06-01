¿Estará Taylor Swift En Toy Story 5? Los Directores Responden - CONTACTO

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

El 17 de junio llegará a los cines Toy Story 5. Andrew Stanton y McKenna Harris, sus directores, han respondido a los constantes rumores sobre participación de Taylor Swift en el filme con una canción para la banda sonora.

"Lo vimos. Lo vimos. Nunca lo habíamos visto antes y nos sorprendió. Sería un auténtico honor para nosotros", afirmó Stanton en una entrevista a Khoslaa concedida junto a Harris.

"Sería increíble", continuó Lindsey Collins, la productora también presente en la conversación. "La triste verdad es que la semana pasada vimos la mezcla de sonido terminada, y la canción que aparece al final no es un tema de Taylor Swift", añadió Stanton, dando carpetazo a los rumores sobre la participación de la artista en Toy Story 5.

No obstante, a la cantante de temas como Mirrorball, Cruel Summer, Last Kiss o Blank Space, el terreno de las bandas sonoras no le resulta en absoluto ajeno. Swift ha contribuido con varios temas originales en producciones del calibre de Los Juegos del Hambre, La chica salvaje y la criticada adaptación cinematográfica del musical de Broadway Cats.

Los rumores sobre la posible implicación de la artista musical en la quinta entrega de Toy Story comenzaron cuando publicó en su Instagram un fondo azul con nubes junto a una cuenta atrás. Sin embargo, los fans se llevaron una completa decepción al comprobar que Swift no anunció nada una vez finalizado el contador.

Por ahora, Swift no tiene nuevos proyectos en el horizonte más allá de las regrabaciones de sus discos: Taylor Swift (2006) y Reputation (2017). Algo totalmente lógico dado su compromiso nupcial con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

SWIFT AÚN PODRÍA COMPONER UNA CANCIÓN DE ÚLTIMA HORA PARA TOY STORY 5

En todo caso, no se puede descartar del todo la posibilidad de que Swift sorprenda a sus seguidores con una canción para Toy Story 5 a última hora, aunque habrá que esperar para averiguarlo. Quien sí hará un cameo en la nueva entrega de Pixar junto a Buzz, Woody y compañía será Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio será la voz, tanto en la versión original como en la versión en español, de un nuevo personaje llamado Pizza con Gafas de Sol.

"Con un aire naturalmente cool y misterioso, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín", adelantaba Disney en un comunicado.

El artista puertorriqueño, ganador de varios premios Grammy, que tras su paso por Barcelona el día 30 de mayo dará su primer concierto de los diez que tiene programados en Madrid, suma así un nuevo título a su todavía corta filmografía.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL*E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL*E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a componer la música de su quinta película de Toy Story.