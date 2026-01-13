Zoe Saldaña reemplaza a otra actriz de Marvel como la estrella más taquillera de la historia

Zoe Saldaña reemplaza a otra estrella de Marvel como la actriz más taquillera de la historia - CONTACTO

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Zoe Saldaña ya es la actriz más taquillera de todos los tiempos. Gracias al estreno de Avatar: Fuego y ceniza, donde ha retomado su papel como Neytiri y que ya ha superado los 1.200 millones de dólares, Saldaña ha arrebatado el primer puesto del ránking a Scarlett Johansson.

En su cuarta semana en cartelera, Avatar: Fuego y ceniza ha alcanzado los 1.230 millones en taquilla a nivel global. Y aunque su ritmo de recaudación está siendo sensiblemente más lento que el de sus predecesoras, por lo que los expertos ponen en duda que supere la barrera de los 2.000 millones como hizo El sentido del agua en 2022, este nuevo taquillazo le ha valido el récord a Saldaña.

Y es que, con el espaldarazo de Fuego y Ceniza, la recaudación total de todas las películas en las que aparece Saldaña asciende a 16.800 millones de dólares, lo que la convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos. Hasta ahora, el primer puesto de la lista lo ostentaba Scarlett Johansson gracias al estreno de Jurassic World: El renacer este verano, que elevó el total de sus películas a 16.400 millones.

Otras estrella de Marvel como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Chris Pratt ocupan los tres siguientes puestos. Las 70 películas que conforman la filmografía de Jackson, el tercero en la lista tras Saldaña y Johansson, suman 14.600 millones de dólares de recaudación.

La vinculación de estos actores con Marvel resulta determinante en este ránking, pues los cinco han dado vida a personajes recurrentes en el UCM. Saldaña ha aparecido en cinco películas de Marvel dando vida a Gamora, incluyendo Infinity War, Endgame y las tres entregas de Guardianes de la Galaxia. Por su parte, Johansson se ha puesto en la piel de la Viuda Negra en nueve ocasiones.

La participación de Saldaña en la saga Avatar resulta determinante a la hora de convertirse en la interprete más taquillera, pues la franquicia suma en total casi 6.500 millones de recaudación global, cifra que seguirá aumentando mientras Fuego y ceniza continúe en cartelera. Además, la intérprete ha aparecido en tres películas de la saga Star Trek.

Saldaña fue galardona el pasado año con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez. No obstante, el desempeño en taquilla de la cinta no ha contribuido demasiado a elevar el total de las películas en las que aparece Saldaña.

Destacan en la filmografía de la interprete de ascendencia dominicana títulos como Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, que superó los 600 millones de recaudación en taquilla, El proyecto Adam y, más recientemente, Elio, donde trabajó como actriz de doblaje.