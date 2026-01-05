Avatar: Fuego y ceniza supera los 1.000 millones de dólares en menos de tres semanas - DISNEY

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza ha rebasado la barrera 1.000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial tras tan solo 18 días en cartelera. La cifra afianza el peso de una franquicia que, desde 2009, se ha consolidado como el gran evento cinematográfico del año, pero los análisis más recientes ponen en duda que la película supere los 2.000 millones tal y como hicieron sus predecesoras.

Según los datos facilitados por Disney, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron ya alcanza los 1.083 millones de dólares a nivel global, de los cuales 306 millones pertenecen a la taquilla de Estados Unidos y Canadá y 777,1 millones al resto del mundo.

"Este hito convierte a Avatar: Fuego y ceniza en la tercera película de la franquicia en superar los 1.000 millones de dólares, situando a Avatar entre las franquicias más selectas de la historia del cine y entre las poquísimas cuyas tres películas han rebasado cada una el umbral de los mil millones", ha anunciado la compañía en un comunicado de prensa.

Además, esta marca supone otro récord para James Cameron que, sumando las tres entregas de Avatar con Titanic, se convierte en el primer director que recauda más de 1.000 millones de dólares con cuatro de sus películas.

Además, la nota subraya que Fuego y ceniza es el segundo mayor estreno de 2025 entre los lanzamientos con sello MPA. Se trata del tercer filme de 2025 de The Walt Disney Studios que supera los 1.000 millones de dólares tras Zootrópolis 2 y Lilo y Stitch, que han recaudado a nivel mundial 1.469 y 1.038 millones, respectivamente.

Tras este hito de Avatar: Fuego y ceniza, la franquicia ambientada en Pandora acumula más de 6.350 millones de dólares en taquilla. La primera entrega se mantiene como la película más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación global de 2.923 millones de dólares, mientras que El sentido del agua cerró su recorrido en cines con 2.343 millones en todo el mundo.

El rendimiento de Fuego y ceniza reabre el debate sobre si el largometraje puede llegar a los 2.000 millones de dólares, conversación que recuerda que la saga suele depender de manera determinante del mercado internacional. Para el total amasado por Avatar, la taquilla de fuera de Norteamérica aportó en torno a 2.100 millones de dólares, mientras que para la secuela fueron 1.650 millones. De los 777 millones que lleva Avatar 3, las mayores cifras provienen de China (138), Francia (81), Alemania (64) y Corea del Sur (44). En España supera los 18 millones de euros.

Las previsiones más optimistas apuntan a que Avatar: Fuego y ceniza todavía tiene opciones de rebasar los 2.000 millones, aunque lo más probable es que se quede en torno a los 1.800 millones. La película ha tardado 18 días en superar la barrera de los 1.000 millones, mientras que Avatar: El sentido del agua lo logró en 14 días y otros títulos del club de los 2.000 millones también alcanzaron antes esa primera gran hazaña.

En cualquier caso, la película original alcanzó los 1.000 millones en todo el mundo en 19 días con un patrón de ingresos muy similar a Fuego y ceniza en lo que se refiere a la aportación de la taquilla norteamericana y a la internacional, lo que refuerza la idea de que para batir los 2.000 deberá hacerlo con menor dependencia del mercado estadounidense y apoyándose de forma decisiva en su tracción fuera, tal y como ocurrió con el fenómeno global que arrancó en 2009.

Llegar a los 2.000 millones de dólares en taquilla podría ser clave para el futuro de la saga. Aunque Avatar 4 y 5 están programadas para diciembre de 2029 y de 2031, respectivamente, Cameron ya explicó que, con un presupuesto de unos 400 millones, las futuras entregas necesitan un gran rendimiento comercial para justificar el futuro de la franquicia en cines. "No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero; la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", aseguró el cineasta en el podcast The Town, donde se mostró tranquilo ante la posibilidad de despedirse de Pandora de forma prematura: "Si todo termina aquí, perfecto. Quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro".