Chris Claremont, guionista de X-Men, 'spoilea' el regreso de otro mítico personaje en Vengadores: Doomsday - MARVEL/FOX

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene previsto su desembarco en salas para el 18 de diciembre de este año. La cinta de Joe y Anthony Russo incorporará al UCM a un buen puñado de héroes mutantes del antiguo universo Fox. Ahora se ha dado a conocer que otra mítica estrella de la trilogía original de X-Men estará en la película.

"Lo que me parece más maravilloso es que están trayendo de vuelta al reparto original, incluida Famke [Janssen]", afirmó Chris Claremont, histórico guionista de los mutantes en los cómics de Marvel, en el podcast Power of X-Men, tras ver el teaser de Vengadores 5, centrado en el Profesor X, Magneto y Cíclope, aludiendo así al posible regreso de la actriz que dio vida a Jean Grey en la trilogía original de X-Men.

A pesar del escepticismo que puedan generar sus palabras entre los fans sobre el supuesto regreso de Janssen como Jean Grey en Doomsday, no es la primera vez que Claremont acierta al adelantar información sobre las nuevas entregas de Los Vengadores. De hecho, sin ir más lejos, el pasado abril el guionista ya anticipó el regreso de Chris Evans como Steve Rogers.

Dicho esto, cabe recordar que Janssen ya negó categóricamente su vuelta al personaje de Jean Grey en la quinta entrega de Los Vengadores. "Sí, la verdad es que no conozco muy bien la historia, así que no sabría decirte. No es mi mundo, nunca lo ha sido de verdad, todo ese universo de los cómics", aseguró la actriz a ScreenRant el pasado octubre.

"Ya debería conocerlo a estas alturas, llevo suficiente tiempo metido en él. Pero tengo muchas ganas de verlo cuando se estrene. Como todo el mundo, descubriré cuáles son esas tramas y cómo acabó todo", añadió Janssen al respecto.

Asimismo, el pasado noviembre Janssen confesó a Entertainment Weekly que Marvel no le llegó a plantear la posibilidad de reunirse con varios de sus antiguos compañeros de la saga X-Men, como Patrick Stewart e Ian McKellen, quienes retomarán su papel de Charles Xavier y Magneto en Vengadores 5. No obstante, tampoco se cerró en banda a retomar a Jean Grey.

"No suelo mirar atrás, tiendo a mirar hacia delante. Estoy en una etapa distinta y he trabajado mucho para llegar hasta aquí, así que pienso aprovechar el momento. Aun así, no me cierro a participar si se tratara de formar parte de algo especial o simplemente divertido", admitió Janssen en el podcast de Kristian Harloff. Por lo tanto, es posible que, después de todo, la actriz termine apareciendo en Doomsday como Jean Grey, aunque sea protagonizando un breve cameo.

Después de todo, es bastante habitual que los actores de Marvel tengan que negar su participación antes del estreno de una película, sobre todo cuando están sujetos a acuerdos de confidencialidad. Es el caso de Evans, quien negó reiteradamente su regreso como Steve Rogers en Doomsday y finalmente, para satisfacción de los fans, se ha visto materializado.