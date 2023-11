Zendaya será Cleopatra en un biopic dirigido por Denis Villeneuve

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve volverá a la gran pantalla el 15 de marzo de 2024 con Dune: Parte Dos, una cinta que, en su reparto plagado de estrellas, cuenta con Zendaya. El realizador volverá a trabajar con la actriz, ya que está preparando un biopic de Cleopatra y ella será la protagonista.

Tal como señala el reportero especializado Daniel Richtman, Cleopatra será la próxima película de Villeneuve tras Dune: Parte Dos. Zendaya encarnará a la faraona y, según los rumores, a Timothée Chalamet le han ofrecido el papel de Octavio Augusto. Asimismo, el filme también podría contar con Daniel Craig como Julio César.

El guion correrá a cargo de David Scarpa, conocido por su trabajo en Napoleón. La película se basará en el libro de Stacey Schiff y profundizará en el despiadado ascenso al poder de Cleopatra y sus dotes de seducción. Se espera que el rodaje comience en 2024.

Villeneuve ya habló sobre este proyecto anteriormente en una entrevista con el medio canadiense TVA. "Por supuesto, está la segunda parte de Dune, que espero tener la oportunidad de rodar algún día. Pero también tengo un proyecto cinematográfico histórico sobre la vida de Cleopatra. Este proyecto está en marcha y me emociona hasta las lágrimas. Espero poder llevarlo a la pantalla antes o después de filmar la segunda parte de Dune", expuso.

La figura de Cleopatra ya se llevó al cine en 1963 con Elizabeth Taylor como protagonista. Joseph L. Mankiewicz dirigió el largometraje, que también contó en su reparto con Richard Burton, Rex Harrison y Martin Landau, entre otros. Scarpa ha adelantado que la nueva película será muy diferente a la de 1963, y que tendrá un tono de "thriller político" con calificación para adultos.

Zendaya es conocida por sus roles en la saga Spider-Man y en la serie Euphoria. Los fans la verán próximamente en Rivales, película dirigida por Luca Guadagnino que llegará a España el 26 de abril de 2024. Timothée Chalamet, que ha consolidado su carrera con producciones como Call Me By Your Name, Lady Bird o La Crónica Francesa, estrenará Wonka el próximo 6 de diciembre.