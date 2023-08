Buenas noticias para Cleopatra con Gal Gadot

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

La película sobre Cleopatra protagonizada por Gal Gadot había permanecido en un limbo después de la salida de Patty Jenkins como directora. Ahora, Charles Roven, uno de los productores del filme, ha anunciado novedades sobre el estado del proyecto que ahora contará con Karin Skogland tras las cámaras.

Fue en 2020 cuando se anunció por primera vez que la cinta sobre la figura histórica de Cleopatra contaría con Gadot a las órdenes de Jenkins como directora tras haber trabajado juntas en Wonder Woman y su secuela, Wonder Woman 1984. Sin embargo, ya al inicio de su producción, el filme no estuvo exento de problemas, ya que el fichaje de la actriz israelí para encarnar a la historia figura de Cleopatra en la gran pantalla generó gran polémica racial.

Pero, además, otro de los obstáculos a superar fue la salida de Jenkins como directora de esta ambiciosa propuesta que iba a ofrecer una perspectiva única de Cleopatra. Y propició que la producción de la película permaneciese paralizada. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el presidente de Atlas Entertainment, Charles Roven dio novedades sobre el estado de la cinta.

Roven aseguró que la producción de Cleopatra había registrado grandes progresos antes de que se iniciase la huelga de guionistas de Hollywood (WGA) el pasado mes de mayo. Además confirmó que Kari Skogland, que ya se encargó de dirigir para Marvel Studios, Falcon y el Soldado de Invierno, seguía ligada al proyecto.

"Así fue. La desplazamos de Paramount a Universal, y Kari sigue en ella. Es otra en la que estamos en una situación estancada. No podemos hacer que el guion avance debido a la huelga de guionistas. Kari se fue e hizo la secuela de 'Wind River', pero sigue vinculada a ella", afirmó el productor. Ahora quedará por ver, si tras las movilizaciones que han paralizado por completo la industria cinematográfica en Hollywood, Cleopatra podrá de nuevo arrancar con la escritura de su libreto.

Sin embargo, el proyecto podría retrasarse más de lo esperado. Principalmente, porque se espera las huelgas tanto de guionistas como de actores se prolonguen todo 2023 e incluso, finales de 2024, por lo que la película permanecería, hasta entonces, en punto muerto. Y por el momento se desconoce si la agenda de Gadot le permitirá interpretar en el filme a Cleopatra ya que, al margen de su incierto futuro como Wonder Woman dentro del Universo DC de James Gunn, la actriz israelí también será la Reina Malvada de Blancanieves en el filme de imagen real que Disney tiene previsto estrenar en 2024 con Rachel Zegler como protagonista.