Rivales, la nueva película de Zendaya, abrirá el Festival de Venecia

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Zendaya volverá a la gran pantalla el 15 de septiembre con Rivales, la película en la que la joven actriz se pone en la piel de la tenista profesional Tashi. La cinta, dirigida por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), inaugurará la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Rivales tiene como coprotagonistas a Josh O'Connor y Mike Faist, dos jóvenes con los que la Tashi mantiene una relación amorosa con el tenis como punto de partida. El estreno mundial del largometraje será en el festival italiano que tendrá lugar desde el 30 de agosto hasta el 9 de septiembre, en la isla Lido de Venecia.

El director del festival, Alberto Barbero, se deshizo en elogios sobre la cinta de Guadagnino en un comunicado. "No pone límites a su energía creativa en esta película, ya que trata temas como el amor, la amistad y la rivalidad masculina, y da vida a un película apasionante y conmovedora, llena de ironía, sensualidad y buen carácter. Cine en estado puro", alabó. Por su parte, Guadagnino dijo: "Como cineasta, es un sueño hecho realidad".

"Protagonizada por Zendaya en el papel de Tashi Duncan, una antigua prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no pide disculpas por su estilo de juego dentro y fuera de la pista. Casada con un campeón con una mala racha de derrotas, interpretado pro Mike Faist (West Side Story), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando este debe enfrentarse a Patrick, el personaje de Josh O'Connor (The Crown) que es ni más ni menos que su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar", reza la sinopsis oficial de la película.

Además de los tres protagonistas ya mencionados, la cinta, que llega a los cines el próximo 15 de septiembre, cuenta con un reparto formado por Jake Jensen, Heidi Garza, Faith Fay, A.J. Lister o Andre Gadbois, entre otros.