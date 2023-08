Zendaya quiere ser una supervillana en su próxima película

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Zendaya ha triunfado con sus papeles en la saga Spider-Man y Euphoria, y próximamente volverá a la gran pantalla con Dune: Parte Dos. Pese a ser una de las actrices del momento, hay un rol que se le resiste y que le gustaría interpretar.

En una entrevista con la revista Elle, Zendaya ha confesado cuál sería su papel soñado. "Me encantaría interpretar a una villana. Pasarme a ese tono malvado y de supervillana", admitió. "No lo pienso necesariamente en el sentido de superhéroe, sino en un sentido emocional. Siento que normalmente interpreto al bueno, así que me gustaría interpretar al malo", agregó.

Además, la artista también confesó que en el futuro le gustaría probar suerte como directora. "Me encantaría dirigir algún día. Dirigir una película, ojalá más de una, pero simplemente hacerlo. El primer paso para hacer algo por ti mismo no es fácil, así que espero poder superar el miedo", apuntó.

Parece que Zendaya podría cumplir su sueño de ponerse tras las cámaras en la temporada 3 de Euphoria, algo que estuvo a punto de hacer en la segunda entrega. "Se suponía que yo iba a dirigir el episodio 6, pero luego tuve que actuar en él. No tuve suficiente tiempo, así que desafortunadamente no pude hacerlo esta vez. Quería tener suficiente tiempo para hacerlo de la manera correcta. Lo haré la próxima temporada probablemente", declaró a Vogue.

Además de Dune: Parte Dos, que llegará a los cines el 15 de marzo de 2024, los fans verán a Zendaya en la gran pantalla en Rivales. En el largometraje de Luca Guadagnino, la actriz da vida a una jugadora de tenis. Josh O'Connor y Mike Faist completa el elenco principal de la producción, que se lanzará en 2024.