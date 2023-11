Rebel Moon: Zack Snyder explica si Rebel Moon y Army of the Dead son el mismo universo cinematográfico

El 22 de diciembre verá la luz en Netflix Rebel Moon: La niña de fuego, la más que esperada primera entrega de la épica saga de ciencia ficción. Y mientras se acerca la fecha de estreno, su director, Zack Snyder, ha revelado si este filme, que concibió originalmente como una película de Star Wars, forma parte del mismo universo que otro de sus recientes éxitos para la plataforma de streaming, Ejército de los muertos (Army of the Dead).

Snyder planea convertir Rebel Moon en toda una gigantesca franquicia con varias películas e incluso, spin-offs. Ya el pasado mes de julio, el director de Liga de la Justicia comentó que había comenzado a trazar varias ideas con las que poder expandir este descomunal universo de ciencia ficción en el que lleva décadas trabajando.

Por si esto no fuese suficiente, Snyder ha revelado en el último número de Total Film, que esta descomunal epopeya dividida en dos entregas forma parte del mismo universo que otro exitoso filme para Netflix: Ejército de los muertos. Y de la que también hay una precuela: El ejército de los ladrones.

Tras las películas estaba previsto que se estrenase Army of the Dead: Lost Vegas. Una serie de animación con la que Snyder además de profundizar en la extensa mitología de la saga, iba a incluir un crossover con Rebel Moon a través de uno de sus personajes.

Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto y se canceló. "Ejército de los muertos cuenta con una mitología bastante amplia que nunca llegó a explorarse en la película. En realidad, había un personaje de Rebel Moon en la serie animada de Ejército de los muertos que nunca hicimos", explica el realizador.

"En un momento de la ficción, cruzan un portal hacia otra dimensión, y se encuentran con personajes de ese otro mundo. En Rebel Moon, están en un bar, y uno de los aliens es uno de los personajes de la serie animada. En definitiva, que es un universo compartido", sentenció Snyder. Pese a que este interesante crossover entre ambas franquicias no llegó a ver la luz en Netflix, todavía es posible que el realizador incluya alguna referencia a Army of the Dead en Rebel Moon: La niña de fuego o su secuela, La guerrera que deja marcas, cuyo estreno está previsto para el 19 de abril de 2024.