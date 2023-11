Zack Snyder promete una nueva y épica mitología en nuevos adelantos de Rebel Moon

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Rebel Moon: La niña del fuego, la primera entrega de la saga de fantasía y ciencia ficción de Zack Snyder, llegará a Netflix el próximo 22 de diciembre. Tal como adelantó el tráiler, el largometraje estará cargado de acción y batallas y la plataforma ha revelado nuevas imágenes de las escenas épicas, además de unas declaraciones del director.

"Creo que es realmente esta oportunidad de profundizar en una nueva mitología", menciona Snyder en un vídeo de la cuenta oficial de la película en X, refiriéndose a aquello que quiere que disfruten los fans. El cineasta dice que han trabajado mucho en la construcción de los límites del universo para que "valga la pena adentrarse en ellos" y que no hay nada "al azar".

We’re ready for the world to see REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE. The question is - are YOU ready? pic.twitter.com/MWriG9aXrh