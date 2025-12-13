Zack Snyder abre la puerta a resucitar el Synderverse tras la compra de Warner por Netflix - WARNER BROS.

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

La semana pasada se dio a conocer que Netflix había cerrado un acuerdo para la adquisición de Warner Bros. Discovery, haciéndose así con numerosas franquicias, entre ellas, el universo DC. Este cambio de propiedad ha hecho que muchos fans del extinto Snyderverse o DCEU renueven sus esperanzas de verlo resurgir de sus cenizas y el propio Zack Snyder parece querer alimentar la conversación al respecto.

"Hoy es un pequeño hito en esta loca aventura en Instagram: ¡500.000 seguidores en poco más de dos meses! Solo quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que se han unido a nosotros a lo largo del camino", escribió el cineasta en su cuenta de Instagram, publicando una foto de Henry Cavill como Superman.

El director continuó hablando de los personajes de DC, exponiendo que, para él, constituyen "una especie de mitología moderna" y dedicó mucho "cariño y respeto en darles vida". "Ver que eso ha tenido eco en tantos de vosotros significa mucho para mí. ¡Por muchas más historias juntos!", concluía el texto.

No es la primera vez que Snyder publica fotos de sus versiones de los icónicos superhéroes, pero recientemente Gal Gadot se sumaba a él, compartiendo la que fue su prueba en pantalla como Diana Prince/Wonder Woman junto a Ben Affleck como Bruce Wayne/Batman en una secuencia eliminada de Batman V. Superman: El amanecer de la justicia.

Por otro lado, el cineasta ya confirmó su interés en resucitar la saga en Netflix mucho antes del acuerdo del servicio de streaming con Warner Bros. "Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente", reveló en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en 2024.

Scott Stuber, presidente de Netflix Films por aquel entonces, afirmó que estaban abiertos a dicha posibilidad, asegurando que, "cuanto más Zack", mejor. No obstante, en los últimos tiempos la plataforma ha cancelado varias sagas de Snyder, como El ejército de los muertos o El ocaso de los dioses (también es harto improbable que Rebel Moon tenga una nueva entrega), por lo que la confianza del servicio en el cineasta ha quedado en entredicho.

Cabe apuntar además que existe un nuevo universo DC capitaneado por James Gunn y Peter Safran, que este mismo verano estrenaba su primera película en cines con el debut de David Corenswet como Superman. David Zaslav, CEO de Warner Bros. ha asegurado que este universo sigue siendo una prioridad para el estudio aun después del acuerdo con Netflix.

"El trabajo de James y Peter, su visión creativa, es fascinante y ofrece un gran rendimiento económico. No hay ningún contenido narrativo que ofrezca una paleta más amplia que DC, y en este momento no hay nadie que pueda contar estas historias con la misma imaginación y emoción", comentó Zaslav en declaraciones a Bloomberg.

Así pues, aunque no es del todo imposible que Netflix haga resurgir el Snyderverse, como muchos esperan, parece improbable que lo haga en detrimento del DCU de Gunn y Safran.