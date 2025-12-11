El tráiler de Supergirl es inminente y su teaser revela el primer vistazo al Krypton de James Gunn - WARNER BROS

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

El 26 de junio de 2026 llega a los cines Supergirl, la segunda película de DC Studios tras el estreno de Superman en 2025. Para celebrar el inminente lanzamiento del primer tráiler, que saldrá el 11 de diciembre a las seis de la tarde hora española, James Gunn ha compartido un breve vistazo al proyecto centrado en Kara Zor-El, la prima kryptoniana de Clark Kent.

Difundido en redes sociales antes de la presentación completa del tráiler, uno de aspectos más comentados del avance muestra al personaje interpretado por Milly Alcock (La casa del dragón) escuchando en un walkman Call Me de Blondie, un detalle que remite al espíritu musical de otros trabajos de Gunn como Guardianes de la Galaxia, Escuadrón Suicida o la serie El Pacificador.

El montaje también incluye breves destellos de la cultura y arquitectura de Krypton, así como a la Mujer del Mañana retenida a punta de pistola junto a Ruthye Marye Knoll, un personaje humano que será clave en su viaje emocional. Otros de los planos del fragmento muestran a la protagonista tomando una copa, una alusión directa a una de las ideas centrales de esta versión del personaje como es su costumbre de viajar a planetas con soles rojos para poder embriagarse.

Además de estos fugaces vistazos a la película, DC Studios ha lanzado un nuevo póster del filme donde el lema "verdad, justicia, lo que tú digas" subraya el carácter rebelde de Kara:

La dirección de Supergirl, que marca el regreso de Alcock a la franquicia tras su breve cameo en el final Superman, corre a cargo de Craig Gillespie, realizador responsable de Cruella y del biopic deportivo Yo, Tonya. El guion lo firma Ana Nogueira, dramaturga y actriz que trabajó en un proyecto previo de Supergirl vinculado al antiguo DCEU.

Además de Alcock, el reparto principal de Supergirl lo completan Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, una joven marcada por una tragedia familiar cuya sed de justicia arrastra a Kara a una peligrosa cruzada a través de la galaxia; Matthias Schoenaerts en la piel de Krem de las Colinas Amarillas, un asesino implacable; Jason Momoa como Lobo, el infame cazarrecompensas alienígena; David Krumholtz como Zor-El, el padre de Kara; y Emily Beecham como Alura In-Ze, madre de Supergirl.

"Cuando un enemigo inesperado y despiadado amenaza el cosmos, Kara Zor-El se ve obligada, contra su voluntad, a unir fuerzas con una compañera en la que jamás habría pensado confiar. Juntas emprenden una epopeya cósmica en la que están en juego la venganza y la justicia, y en la que Kara tendrá que enfrentarse a sus propios orígenes para encontrar su propio camino como heroína", reza la sinopsis oficial de Supergirl.