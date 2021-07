Los Seis Siniestros de Spider-Man: No Way Home contra tres Peter Parker en este genial póster fanmade

Los Seis Siniestros de Spider-Man de No Way Home luchan contra tres Peer Parker en este genial póster fanmade

A menos de seis meses del estreno de Spider-man: No Way Home, Sony no ha revelado aún ningún tráiler de la película ni imágenes que confirmen o desmientan que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire vayan a estar junto a Tom Holland retomando sus anteriores encarnaciones del trepamuros.

Ante la sequía de información, y más allá de las filtraciones que poco a poco van apareciendo, los fans están canalizando sus expectativas creando fan-arts que muestren como sería la tan ansiada reunión. Uno de los más alucinantes ha llegado de la mano del artista digital artoftimetravel que ha diseñado un cartel en el que aparecen los tres Spider-Man, los tres Peter Parker y el grupo de villanos conocido como los Seis Siniestros.

Tal y como su creador ha explicado, la imagen es una actualización de un póster que había diseñado previamente y al que ha añadido los villanos del filme. Aunque por el momento solo se ha confirmado que estarán el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Electro de Jamie Foxx, los rumores y filtraciones apuntan a que a ellos podrían sumarse también el Rhino y el Lagarto de The Amazing Spider-Man, así como el Duende Verde al que dio vida Willem Dafoe.

Por el momento, lo que se sabe con seguridad es que la película estará dirigida por Jon Watts y que contará con Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon retomando sus papeles como Peter Parker, MJ y Ned. También estarán Marisa Tomei y J.K. Simmons como la tía May y J. Jonah Jameson, además de la aparición estelar de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. La cinta llegará a las salas el próximo diciembre.