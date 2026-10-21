Ya habría nuevo James Bond... Y la elección divide a los fans: "El 007 de Temu" - APPLE TV/SONY/HBO

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Durante meses, han sido varios los nombres que han sonado como posibles candidatos para tomar el testigo de Daniel Craig como James Bond. Amazon MGM Studios aún no ha comunicado oficialmente quién será el protagonista de la película, que contará con Denis Villeneuve como director y Steven Knight como guionista, pero las últimas informaciones apuntan a un actor en concreto... y algunos fans de la saga no han tardado en expresar su descontento con la decisión.

Según afirma el 'insider' Jeff Sneider, las pruebas de cámara para la película ya han concluido y, entre los actores que lograron llegar al final del proceso de selección, se encontraban Jacob Elordi (Euphoria) y Jack Lowden (Slow Horses). Sneider apunta que Elordi ha sido el elegido para el papel y que el anuncio oficial tendrá lugar "muy, muy pronto".

Aunque nada es oficial hasta que Amazon MGM Studios no confirme quién será el nuevo agente 007, cabe señalar que la información del 'insider' coincide con las recientes declaraciones de Gary Oldman. En el programa canadiense The Morning Show, el actor aseguraba que el estudio ya había tomado su decisión y que esperaba que el elegido fuera su compañero de reparto en Slow Horses, Lowden, que estaba entre los candidatos finales.

Son varios los seguidores de la saga que ya están manifestando su desacuerdo con que Elordi se convierta en el nuevo James Bond, con algunos apodándole incluso el "Bond de Temu" -tienda online conocida por vender productos baratos y de baja calidad- y expresando su preferencia por Lowden.

Jack Lowden feels more like Bond, Jacob feels temu bond — Sarmad Khan (@TheMadcapKhan) October 20, 2026

¿POR QUÉ ALGUNOS FANS NO QUIEREN A JACOB ELORDI COMO JAMES BOND?

Algunos argumentan que la estatura de Elordi, que sería el James Bond más alto de la historia de la franquicia, puede ser un punto en su contra, pues dificultaría su habilidad para camuflarse entre multitudes y, en definitiva, llamaría la atención, algo sin duda contraproducente para un espía.

El hecho de que Elordi no sea británico también está siendo criticado, si bien no sería la primera vez que un actor australiano da vida al personaje: ya lo hizo George Lazenby en 1969, tomando el relevo de Sean Connery en 007 al servicio secreto de su Majestad. El propio Connery era escocés, mientras que otro icónico James Bond, Pierce Brosnan, era irlandés. En definitiva, no sería la primera vez que un actor que no sea británico encarne al personaje.

Por su parte, Lowden -que tampoco es británico, sino escocés- viene de interpretar en la serie Slow Horses a nada menos que un agente del MI5, el servicio de inteligencia de Reino Unido.

En todo caso, el anuncio aún no se ha hecho oficial y, además de Elordi y Lowden, ha sonado el nombre de muchos otros actores como posibles candidatos, siendo algunos de ellos Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Louis Partridge o Tom Francis.